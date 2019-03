Regionali Basilicata - seconda proiezione : 0.28 BARDI 41.6 (Centrodestra) TREROTOLA 33.2 (Centrosinistra) MATTIA 20.2 (Movimento 5 Stelle) TRAMUTOLI 5.0 (Basilicata possibile)

Elezioni Regionali in Basilicata : centrodestra vede la vittoria : Le prime proiezioni delle Elezioni regionali in Basilicata, riferite da Antonio Noto su Rai 2, danno in vantaggio Vito Bardi, candidato del centrodestra con il 41,4% delle preferenze. Segue Carlo Trentola, della coalizione di centrosinistra, con il 33,9%. Dietro Antonio Mattia del Movimento 5 Stelle che si attesta al 20%. Valerio Tramutoli, della lista civica di "Basilicata Possibile", quarto nella corsa alla carica di governatore della regione ...

Elezioni Regionali Basilicata 2019 - i primi risultati : Iniziano ad arrivare i primi risultati delle Elezioni regionali in Basilicata. Per il momento è in vantaggio il candidato del centrodestra, Vito Bardi, davanti allo sfidante del centrosinistra, Carlo Trerotola. Più indietro il candidato del Movimento 5 Stelle, Antonio Mattia, e Valerio Tramutoli, della lista civica Basilicata Possibile.Continua a leggere

Regionali Basilicata - prima proiezione : 0.07 BARDI 41.4 (Centrodestra) TREROTOLA 33.9 (Centrosinistra) MATTIA 20.0 (Movimento 5 Stelle) TRAMUTOLI 4.7 (Basilicata possibile)

Regionali Basilicata - "il centrodestra avanti". Prime linee di tendenza : Vito Bardi in vantaggio su Pd e M5s : Alla Regionali in Basilicata il centrodestra sarebbe già avanti. Secondo le linee di tendenza, anticipate da Rai2, il candidato in testa nella corsa alla presidenza è Vito Bardi, sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Bardi, che sta aspettando i risultati con la sua famiglia, ha espres

Exit poll elezioni Regionali Basilicata 2019 : Gli Exit poll delle elezioni regionali in Basilicata evidenziano un trend ormai consolidato: centrodestra in testa e Movimento 5 Stelle in difficoltà. Il confronto tra i voti delle regionali e quello delle politiche del 4 marzo 2019, poi, chiarisce in che modo si è distribuito il consenso nei primi mesi di governo Conte.Continua a leggere

Regionali - urne chiuse in Basilicata Alle 19 affluenza al 39 - 7 per cento : I dati del Viminale. Le scorse elezioni, nel 2013, si erano tenute in due giorni e l’affluenza finale si era attestata al 47,6%

Elezioni Regionali Basilicata : lo spoglio in diretta tv con MaratonaMentana : Giornata di Elezioni Regionali in Basilicata oggi, domenica 24 marzo 2019, con urne aperte dalle 7 alle 23: 681 sezioni in tutto per eleggere il presidente della Regione e i 20 componenti del consiglio regionale. I quattro candidati principali sono Carlo Trerotola (Ccentrosinistra), Vito Bardi (Centrodestra), Antonio Mattia (M5S) e Valerio Tramutoli (La Basilicata possibile).Diversamente da quanto successo per le Regionali in Sardegna di ...

Elezioni Regionali Basilicata 2019 - dove seguire gli exit poll e le prime proiezioni : Alla chiusura dei seggi, alle 23, inizierà immediatamente lo spoglio dei voti per le Elezioni regionali in Basilicata. La sfida è tra quattro candidati e sarà possibile seguirla già dalle 23 con la diffusione dei primi exit poll e delle prime proiezioni: ecco dove seguire lo spoglio e la diffusione dei primi dati.Continua a leggere

Regionali Basilicata - affluenza alle 19 al 39 - 73%<br>Salvini viola ancora il silenzio elettorale : Elezioni Regionali in Basilicata: L’affluenza alle 19 si è attestata al 39,73% secondo i dati diffusi dal Viminale. Il 39,24% degli aventi diritto è andato al voto nella provincia di Potenza, il 40,82% in quella di Matera. alle 12 aveva votato il 13,3% degli elettori per un’affluenza più elevata nella provincia di Potenza (13,4%) rispetto a quella Matera (13%).Le urne resteranno aperte fino alle 23, quindi gli exit poll e ...