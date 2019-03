Calcio | infortunio per Cristiano Ronaldo con il Portogallo Preoccupazione in casa

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Federico Chiesa lascia il ritiro della Nazionale - infortunio anche per Alessandro Florenzi : Roberto Mancini dovrà fare a meno di Federico Chiesa e forse anche di Alessandro Florenzi nella gara d’esordio della Nazionale alle Qualificazioni per gli Europei 2020 contro la Finlandia, sfida in programma sabato alle ore 20.45 ad Udine. L’estremo della Fiorentina non è riuscito a recuperare dal problema muscolare nella zona pubica che lo aveva costretto ad interrompere l’allenamento di martedì. anche oggi non ha putto allenarsi ed è ...

Cage Warriors 101 – Infortunio shock per Sofiane Boukichou : la gamba si spezza in due dopo un Calcio [VIDEO] : Terribile Infortunio per Sofiane Boukichou: la gamba si spezza in due dopo un calcio, il match contro Tom Aspinall dura appena 81 secondi Incredibile quanto successo durante l’evento Cage Warriors 101. Il match fra Sofiane Boukichou e Tom Aspinall ha avuto una breve durata (circa 81 secondi), ma non per un colpo da ko o una sottomissione letale applicata da uno dei due atleti, bensì per una fatalità. Il fighter francese si è rotto la ...

Calcio estero - il futuro di Hazard e Rashford e l’infortunio di Neymar : “So cosa fare. Ho preso una decisione”, sono le importanti dichiarazioni a Radio Montecarlo del calciatore del Chelsea Hazard sul proprio futuro. Secondo le ultime voci la volontà del centrocampista è quella di trasferirsi al Real Madrid per un cifra di circa 112 milioni di euro. ll rapporto con Sarri non è ottimo, difficile un cambio in panchina per i Blues, per questo motivo il futuro di Hazard sembra lontano dal Chelsea. ...

Calcio. Sestri Levante-Savona. Infortunio all'arbitro - partita sospesa e rinviata dopo 8 minuti : E' durata solamente otto minuti la sfida tra Sestri Levante e Savona. Il direttore di gara, il signor Milone di Taurianova, ha accusato un problema alla caviglia che lo ha costretto a sospendere il ...