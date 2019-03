Via della Seta | per l' Italia opportunità e rischi | dal calcio al commercio fino al 5G

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) A 10 anni dall'ultima visita ufficiale di un leader cinese in, il presidente Xi Jinping è tornato nel nostro Paese per firmare un Memorandum of Understanding relativamente alla Nuova Via. Chiamato anche Belt and Road Iniative (Bri, o Obor), questo ambizioso progetto avviato qualche anno fa, ha poco - o nulla - a che vedere con la Viadi Marco Polo. Se come ha sottolineato anche il presidente Sergio Mattarella, i rapporti commerciali ed economici saranno "a doppio senso", l'accordo, che assicura tante, non è privo di. In molti, infatti, si domandano, cosa si aspetta la Cina da noi?La nuova viaIl presidente Sergio Mattarella, ieri, ha ricevuto al Quirinale il presidente cinese Xi Jinping, Un incontro carico di aspettative (ma anche di polemiche) in quanto la visita era finalizzata alla firma del Memorandum of understanding che ...

