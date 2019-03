Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) L'sta già lavorando alla prossima campagna acquisti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società nerazzurra avrà maggiore libertà sul mercato essendo libera dai vincoli del fair play finanziario. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato che si punterà solo su profili vincenti e che possano far fare il salto di qualità alla squadra.I reparti che subiranno maggiori modifiche sono il centrocampo e l'attacco, i quali per motivi diversi hanno creato vari problemi in questa stagione. In avanti c'è il dubbio Mauro, su cui si vocifera sempre di unesse della Juventus, mentre dovrebbe essere ceduto Ivan Perisic, sempre voglioso di fare un'esperienza in Premier League....

ArmandoAreniell : Inter, Garcia rivela: 'No allo scambio Icardi-Dybala, blitz di Ausilio a Barcellona' - gesalquadrato : RT @JuveWhite: @it_inter @gesalquadrato La chiesa al centro del villaggio. Già sentita. #Garçia - JuveWhite : @it_inter @gesalquadrato La chiesa al centro del villaggio. Già sentita. #Garçia -