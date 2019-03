Com' era la NBA | e il mondo | l' ultima volta che LeBron James non ha fatto i playoff

La Compagna di Ousseynou Sy : "Era un uomo buono" : Durante l'interrogatorio con il Gip Ousseynou Sy, l'autista dell'autobus che aveva pianificato la strage degli studenti alle porte di Milano, ha tentato la carta del delirio, per provare a rendere credibile la pista dell'infermità mentale. Ma la compagna, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, ancora non si capacita del suo gesto, ed è scoppiata a piangere durante il lungo interrogatorio con i carabinieri."È un uomo ...

Caterina Balivo - primavera da infarto : si fa fotografare così. Là sotto... Delirio Completo : Ha lasciato tutti quanti a bocca aperto l'abito che Caterina Balivo, la conduttrice di Vieni da Me, ha indossato per salutare l'inizio della primavera. Sul suo profilo Instagram ha postato una foto in cui sfoggia uno chiccosissimo outifit stile anni cinquanta. Si tratta di un meraviglioso abito rosa

Non ci sono più le scrittrici di una volta. Ecco Com'erano : In Più donne che uomini di Ivy Compton-Burnett, 1884-1969, ci sono, in effetti, più signore e signorine che maschi. Ma anche questi ultimi, seppur pochi, sono spassosi. Jonathan, omosessuale attempato ...

"Iacchetti? Un capitolo bellissimo - gli voglio bene. Canalis? Camionista Come me - le dico che è un boomerang" : "Ho iniziato ad andare in moto a 11 anni. Da piccola volevo fare la ballerina o l'avvocato, poi ho fatto la velina, una cosa che non c'entrava niente con nessuna delle due". Maddalena Corvaglia si racconta a I Lunatici di Radio Due. "Non so da dove nasca questa mia passione per le moto. Mia madre ancora si chiede dove abbia sbagliato, visto che ne ha paura. A 11 anni ho guidato il primo vespino, poi me l'hanno sequestrato, perché andavo ...

Fisco - Salvini a ConfCommercio : le clausole Iva non scatteranno : Cernobbio, CO,, 23 mar., askanews, - Le clausole Iva "non sono scattate e non scatteranno". Lo ha assicurato il vicepremier Matteo Salvini, nel corso del suo intervento al forum di Confcommercio. "Non ...

Giornate Fai di Primavera - 10 tesori nascosti nei Comuni più piccoli d’Italia : Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera: per guardare l’Italia come non abbiamo mai fatto prima e costruire un ideale ponte tra culture. Mille e cento siti in 430 località diverse, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta apriranno le loro porte ai cittadini. Giunta ormai alla ventisettesima edizione, la manifestazione si è trasformata in una grandiosa festa per un pubblico vastissimo, che attende ogni anno di partecipare a ...

Ducati : Dovizioso festeggia il Compleanno ma il regalo resta in Svizzera : È ciò che, tra le altre cose, auspicava Massimo Rivola di Aprilia, duro nel supportare la sua accusa, ma comunque uomo di sport. Se così fosse, allora sì che il compleanno di Dovizioso, potrebbe ...

Sfera Ebbasta - Family Pack gratis/ Concerti per figli e genitori : ecco Come funziona : Sfera Ebbasta ha deciso di proporre una nuova "soluzione", che potesse in qualche modo riabilitare la sua figura di artista: ecco il Family Pack.

TFA sostegno 2019 : test preliminare - Come si supera e cosa studiare : Le date per il test preliminare del TFA sostegno sono già state stabilire dal Miur e si avvicinano. Il test si terrà il 15 e 16 aprile, in base al grado di scuola. Per poter accedere ai corsi di specializzazione su sostegno è necessario il superamento delle prove di accesso organizzate dalle Università. Le prove d’accesso sono tre: test preliminare, una o più prove scritte ovvero pratiche, una prova orale. test preliminare TFA sostegno 2019 Le ...

Rupert Everett : Compagno - vita privata e carriera. Chi è : Rupert Everett: compagno, vita privata e carriera. Chi è Chi è Rupert Everett L’attore hollywoodiano Rupert Everett sarà l’inquisitore Bernardo Gui nella serie TV, prodotta da Palomar – Television and Film production e da Rai Fiction, Il nome della rosa, adattamento del famosissimo e omonimo romanzo di Umberto Eco. La serie Tv più accattivante e intrigante dell’anno andrà in onda dal 4 marzo su Rai 1 e vedrà nel ...

Visita fiscale INPS : giustificazione assenza - Come scrivere la lettera : Visita fiscale INPS: giustificazione assenza, come scrivere la lettera lettera giustificazione assenza Visita fiscale, a chi consegnarla Per quanto riguarda la Visita fiscale INPS ci si chiede spesso se sia possibile risultare assente e quale sia la procedura da seguire per giustificare la propria assenza durante le fasce orarie di reperibilità. Ricordiamo intanto che queste ultime differiscono tra dipendenti pubblici e dipendenti privati. I ...

Dieta armonia : ecco Come dimagrire in primavera : La Dieta armonia è tra le diete dimagranti più seguite in primavera. Può far dimagrire di un chilo in 3 giorni. ecco come funziona e cosa si mangia.

Scacchi - Europei 2019 - 5a giornata : quartetto al Comando alla vigilia del giorno di riposo. Italiani in chiaroscuro - recuperano Basso e Valsecchi : Sono in quattro a occupare, dopo cinque turni, la testa della classifica dei ventesimi Campionati Europei individuali di Scacchi in corso di svolgimento a Skopje, Macedonia del Nord. Si tratta dell’israeliano Maxim Rodshtein, dell’ungerese Ferenc Berkes, del russo Kirill Alekseenko e del polacco Kacper Piorun, oggi tutti vincitori ai danni di avversari meno quotati. Dietro di loro, a mezzo punto, c’è l’enorme gruppo con ...

Alzheimer - si ferma la ricerca su un molto farmaco promettente : non è efficace Come si sperava : (foto: Getty Images) Le speranze di trovare finalmente un trattamento efficace per la gestione dell’Alzheimer sembrano ora un po’ più lontane. Sono appena stati annullati i test clinici sull’aducanumab, un farmaco sperimentale ritenuto fino a ora molto promettente per trattare questa malattia. Ad annunciarlo sono state le due aziende farmaceutiche Biogen e Euisai, che in un comunicato hanno appena riferito di aver interrotto i ...