(Di venerdì 22 marzo 2019) Tutto pronto per l’inizio di Portogallo-Ucraina, Algeria-Gambia e Albania-Turchia, gare valida per le qualificazioni ad Euro 2020.sarànella formazione dell’Algeria, indal 1′ ancheRui invece partirà dallaQueste le formazioni che scenderanno innelle due partite:Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Ruben Neves, William Carvalho, Moutinho; Bernardo Silva, Andre Silva, Cristiano Ronaldo Ucraina (4-1-4-1): Pyatov; Karavaev, Kryvstov, Matviyenko, Mykolenko; Stepanenko; Marlos, Malinovskyi, Zinchenko, Konoplyanka; YaremchukAlgeria (4-3-3) Doukha, Farès, Abdellaou, Halliche, Abeid, Bennacer, Boudaoui, Belaïli,, Darfalou, LoucifAlbania (3-5-2) Berisha; Veseli, Ismajli, Djimsiti;, Memushaj, Balliu, Balaj, Xhaka; Abrashi, Uzuni.Turchia (3-4-1-2): ...

