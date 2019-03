Milano - autista senegalese dà fuoco al bus con 51 studenti : arrestato per tentata strage : «Voglio farla finita, vado a fare una strage a Linate. Vanno fermate le morti nel Mediterraneo». È quanto avrebbe detto, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, Ousseynou...

Milano - picchia moglie tre volte in 15 giorni : denunciato da sua mamma e arrestato : È terminata fortunatamente la libertà e l'incubo che un uomo di trentaquattro anni stava facendo vivere a sua moglie da diverso tempo a questa parte. L'episodio si è consumato in provincia di Milano, precisamente in un condominio del quartiere Barona, dove un trentaquattrenne ha aggredito sua moglie picchiandola e procurandole diverse ferite. Non si trattava del primo episodio, perché negli ultimi quindici giorni quella risultava essere la terza ...

Donna soffocata in casa a Milano con un cuscino dopo una lite - il compagno arrestato sulle scale : Un uomo di 48 anni è stato fermato dalla squadra mobile di Milano per l'omicidio di Roberta Priore, 53 anni, trovata morta il 19 marzo in via Piranesi. Gli uomini della polizia lo avevano già individuato e avevano raccolto le sue dichiarazioni ieri sera: si tratta dell'ex compagno della Donna. Come riporta Il Corriere della Sera, l'uomo è stato preso in custodia mentre si trovava ancora nel palazzo in cui si è ...

Milano : sorpreso in Stazione Centrale con droga nelle tasche - arrestato : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Nascondeva in tasca droga, che tentava di spacciare all'interno della Stazione Centrale di Milano. Per questo un 33enne originario del Sudan,con precedenti, è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della polfer, impegnati negli ab

Milano : si finge medico e abusa di ragazze minorenni - arrestato : Milano, 1 mar. (AdnKronos) - La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cinquantenne accusato di aver compiuto abusi sessuali nei confronti di ragazze minorenni in provincia di Monza, spacciandosi per medico e dopo aver instaurato con loro un legame attraverso conv