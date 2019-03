Golf | PGA Tour 2019 | Joel Dahmen e Sepp Straka al comando del Valspar Championship dopo

Golf - PGA Tour : Rory McIlroy vince il The Players Championship - Jim Furyk secondo - 30° Tiger Woods : Chiudono a -13 i tre in quinta posizione, gli americani Dustin Johnson , numero 1 del mondo, e Brandt Snedeker e l'inglese Tommy Fleetwood , incappato in un giro in +1 dopo aver assaporato la ...

Golf - PGA Tour 2019 : Rory McIlroy vince il The Players Championship - Jim Furyk secondo. 30° Tiger Woods - 56° Francesco Molinari : Rory McIlroy torna a vincere un torneo a un anno di distanza dall’ultima volta. Al The Players Championship il nordirlandese si prende il suo primo trionfo in uno dei tornei più importanti del PGA Tour, iscrivendo il proprio nome in un albo d’oro che, nel 1976, fu aperto dal leggendario Jack Nicklaus. McIlroy, a Ponte Vedra Beach, precede di un colpo il veterano d’America Jim Furyk, del quale è vano il -5 odierno e -15 totale, ...

Golf - PGA Tour 2019 : Jon Rahm balza al comando del The Players Championship con un terzo giro stellare - Francesco Molinari 54° : Si profila un ultimo giro stellare per decidere il vincitore del The Players Championship 2019, uno dei più importanti tornei del PGA Tour che non a caso presenta in gara il meglio del panorama Golfistico internazionale. Nella terza giornata sul TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach, in Florida (Stati Uniti), tre giocatori hanno preso un piccolo margine rispetto alla concorrenza e daranno sicuramente vita ad un duello appassionante nella giornata di ...

Golf - PGA Tour 2019 : Fleetwood e McIlroy al comando a metà The Players Championship - Francesco Molinari e Tiger Woods passano il taglio : La conclusione del secondo giro al The Players Championship vede al comando una coppia di sudditi della Regina: con -12, infatti, troviamo insieme l’inglese Tommy Fleetwood e il nordirlandese Rory McIlroy, entrambi in giornata più che buona (-5 odierno per l’uno, -7 per l’altro) e capaci di staccare in maniera piuttosto importante il resto della concorrenza. La terza posizione, infatti, si trova a tre colpi di distanza, e la ...

Golf - PGA Tour 2019 : Tommy Fleetwood e Keegan Bradley guidano il The Players - Francesco Molinari a metà classifica dopo il primo giro : Livello altissimo sin dalle prime diciotto buche sul percorso del TPC Sungrass di Ponte Vedra Beach, in Florida (Stati Uniti), dove si è aperto il The Players Championship 2019. Il torneo, senza dubbio l’appuntamento più importante del PGA Tour al di fuori dei quattro major, raccoglie infatti il meglio del panorama Golfistico internazionale. Al termine del primo giro la classifica provvisoria vede al comando una coppia formata ...

Golf - PGA Tour 2019 : parata di stelle in Florida per il The Players Championship - Francesco Molinari tra i favoriti : Prenderà il via nella notte italiana tra giovedì 14 e venerdì 15 marzo il The Players Championship 2019, uno dei tornei più importanti del PGA Tour non a caso soprannominato nell’ambiente “il quinto major”. Il montepremi stellare (12.5 milioni di dollari) e il prestigio dell’appuntamento attireranno anche quest’anno i migliori interpreti del Golf mondiale presso il TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach, in Florida (Stati Uniti), ...

Golf - PGA Tour 2019 : FRANCESCO MOLINARI IN PARADISO! Vinto l’Arnold Palmer Invitational! Clamorosa rimonta nell’ultimo giro! : Se ventiquattr’ore fa avessero detto a FRANCESCO MOLINARI, diciassettesimo alla fine del terzo giro, “tu domani uscirai di qui da vincitore”, probabilmente avrebbe ricevuto in risposta, come minimo, una risata sarcastica. E invece è proprio quello che accade: l’azzurro vince l’Arnold Palmer Invitational con un’incredibile rimonta e un giro in -8 con tutti birdie, nessun bogey e una serie di colpi di ...

Golf - PGA Tour 2019 : Matthew Fitzpatrick balza al comando dell’Arnold Palmer Invitational - perde qualche posizione Francesco Molinari : Si è concluso nella notte italiana il terzo giro dell’Arnold Palmer Invitational 2019, torneo del PGA Tour di Golf in scena in questi giorni presso il Bay Hill Club & Lodge di Orlando, in Florida (Stati Uniti). Terza giornata ricca di colpi di scena e di stravolgimenti nelle posizioni di vertice della classifica. Sia l’inglese Tommy Fleetwood sia lo statunitense Keegan Bradley, in testa con margine dopo le prime 36 buche, hanno ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari sale al 3° dopo dopo due giri dell’Arnold Palmer Invitational : Buone notizie dall’Arnold Palmer Invitational, torneo di Golf del circuito PGA Tour: dopo due giri Francesco Molinari sale in terza posizione, guadagnandone cinque, anche se il duo di testa appare lontano. L’italiano deve dividere l’ultimo gradino del podio virtuale con altri cinque colleghi. In testa, dopo due giri, con 135 colpi (-9) troviamo l’inglese Tommy Fleetwood e lo statunitense Keegan Bradley, mentre, come ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari ottavo dopo il primo giro dell’Arnold Palmer Invitational - in testa Rafa Cabrera Bello : Il primo giro dell’Arnold Palmer Invitational, sul par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Orlando, si conclude con la presa della testa di un ottimo Rafa Cabrera Bello: lo spagnolo, che non si vedeva ai piani alti da un po’ di tempo, chiude le prime 18 buche in 65 colpi, precedendo l’americano Keegan Bradley, secondo a -5. Al terzo posto, oltre agli uomini di casa Phil Mickelson, Bubba Watson, Billy Horschel e Patrick Rodgers, ...

Golf - Pga Tour : Francesco Molinari all’Arnold Palmer Invitational - forfait Tiger Woods : Francesco Molinari torna in campo all’Arnold Palmer Invitational: a Orlando in campo sei dei primi dieci giocatori del ranking mondiale. forfait di Tiger Woods Francesco Molinari torna in campo nell’Arnold Palmer Invitational (7-10 marzo), il torneo del PGA Tour dedicato al grande campione americano scomparso nel 2016, che avrà luogo al Bay Hill Club & Lodge di Orlando in Florida. Difende il titolo Rory McIlroy, numero sei ...