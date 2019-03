Christina Aguilera | diva d' altri tempi

Christina Aguilera ha annunciato le date del tour in Europa - ma al momento niente Italia : Oh no! The post Christina Aguilera ha annunciato le date del tour in Europa, ma al momento niente Italia appeared first on News Mtv Italia.

Christina Aguilera canta in pasticceria - clienti sorpresi : i testi parlano di loro : Christina Aguilera ha sorpreso i clienti di un negozio di ciambelle con canzoni che parlavano di loro. La cantante ha partecipato a uno scherzo messo in scena per il programma Jimmy Kimmel Live: ...

Christina Aguilera ha smentito di aver tirato un pugno a Pink - parlando invece di un bacio con la collega : La faida risale a molti anni fa

Christina Aguilera : ‘Pink dice che lo ho tirato un pugno? Io ricordo il gioco della bottiglia’ : “Se ho tirato un pugno a Pink? Ma guardate me e guardate lei: non potrei mai! Mi massacrerebbe, stiamo scherzando?“: è Christina Aguilera a smentire nel corso del programma tv Watch What Happens Live la storia secondo cui, molti anni fa, lei avrebbe provato a prendere a cazzotti Pink, anche lei di professione popstar. La Aguilera ricorda infatti che le cose siano andate molto diversamente: “A me sembra di avere un ricordo ...

Christina Aguilera ha annunciato la sua concert residency a Las Vegas : ... @xtina, in data: Gen 29, 2019 at 6:05 PST Come ha anticipato Christina sui suoi social, la residency sarà una "una multisensoriale fuga verso un mondo di magia e totale libertà". Xtina ha aggiunto: ...

