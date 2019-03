MotoGp Aprilia | Rivola | «Fatto ricorso per avere chiarezza»

MotoGp Aprilia - Rivola : «Il ricorso contro la Ducati era inevitabile» : trovo incredibile che il reparto corse di Borgo Panigale, uno dei più avanzati al mondo, non l'abbia notato '. Rivola comunque, ci tiene a sottolineare che il suo obiettivo non è togliere la vittoria ...

MotoGp - Rivola - Ex Ferrari F1 e A.D. Aprilia - : 'Lo spoiler Ducati genera carico ed è irregolare' : ... 'So bene che sono diventato subito impopolare per i tifosi della Ducati, e che si è detto: ecco è arrivato il fenomeno della Formula 1 che rovina il nostro sport. Quando sono andato da Carmelo ...

MotoGp – Rivola duro sul ‘caso Dovizioso’ - l’Ad dell’Aprilia guasta la festa alla Ducati : “impossibile non si siano accorti che è irregolare” : Massimo Rivola protesta contro l’ormai famoso forcellone posteriore della Ducati di Andrea Dovizioso: le dure dichiarazioni dell’Ad dell’Aprilia Racing Il forcellone posteriore della moto di Andrea Dovizioso fa ancora discutere. In attesa della decisione della Corte d’Appello della Fim a Ginevra, che toglierà ogni dubbio sulla vittoria del pilota di Forlì in Qatar, Massimo Rivola ha parlato in un’intervista a ...

Aprilia presenta il Team MotoGp con una festa aperta a tutti al Mugello : Sabato 23 marzo Aprilia invita gli appassionati di motociclismo a una giornata indimenticabile sul circuito toscano con i...

MotoGp Aprilia - Iannone : «Siamo sulla strada giusta» : LOSAIL - Andrea Iannone è soddisfatto del debutto con la Aprilia nel Gp del Qatar. 'È stata una gara nel complesso positiva. Al mio debutto con la Aprilia ho finito l'appuntamento a 14 secondi dal ...

MotoGp – Qualifiche ‘da rivedere’ per Iannone - il pilota dell’Aprilia pensa alla gara : ”non sarà semplice per nessuno” : Andrea Iannone palesa le sue impressioni dopo le Qualifiche del Qatar: il pilota italiano in difficoltà sul circuito di Losail Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono andate in scena ieri le prime Qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà oggi dalla prima fila ...

MotoGp – Iannone crede nelle potenzialità della sua Aprilia : “dobbiamo cercare di sfruttare il nostro pacchetto” : Iannone lontanissimo dai migliori al termine della prima giornata di prove libere sul circuito di Losail: il campione di Vasto dell’Aprilia però non demorde E’ terminata la prima giornata di prove libere del primissimo weekend di gara del Motomondiale. I piloti di Moto3, Moto2 e MotoGp sono scesi in pista, sul circuito di Losail per lavorare sodo in vista della gara di domenica, il cui orario è stato confermato. Risultati non ...

MotoGp - Mondiale 2019 : la difficile e affascinante sfida di Andrea Iannone con l’Aprilia : Dopo una pausa di quasi quattro mesi è giunto il momento di tornare in pista per l’inizio del MotoMondiale 2019, che prenderà il via domenica 10 marzo a Losail con il Gran Premio del Qatar. L’Italia si presenta ai nastri di partenza del Campionato MotoGP con sei piloti (mai così numerosi dal 2005), tra cui un Andrea Iannone all’inizio di una nuova difficile ed affascinante avventura in Aprilia. Il nativo di Vasto, reduce da due ...

MotoGp Aprilia - Iannone : «In Qatar non abbiamo grandi aspettative» : ROMA - Andrea Iannone resta con i piedi per terra a pochi giorni dal debutto nel Motomondiale con l'Aprilia, nel Gran Premio del Qatar. ' Non ho sensazioni negative, ma non mi aspetto molto - ha ...

MotoGp - Test Losail 2019 : Andrea Iannone nelle retrovie con un’Aprilia in crescita ma alle spalle degli altri team ufficiali : I Test pre-stagionali della MotoGP si sono conclusi ed è tempo di bilanci anche in casa Aprilia in vista della partenza del Mondiale 2019, che comincerà il 10 marzo con la gara inaugurale in Qatar. Per l’Aprilia Racing team Gresini i tre giorni di Test a Losail sono stati molto intensi, con i tre piloti (incluso il collaudatore Bradley Smith) che hanno lavorato su diversi aspetti della moto alla ricerca del migliore set-up possibile da ...

MotoGp – Test Qatar - Iannone indica la strada all’Aprilia : “bisogna avere maggiore continuità” : Il pilota dell’Aprilia ha parlato dopo la seconda giornata di Test, chiedendo al proprio team maggiore continuità di rendimento E’ terminata nel segno di Rins la seconda giornata di Test di MotoGp sul circuito del Qatar. Lo spagnolo della Suzuki ha spiazzato tutti i suoi avversari piazzando il miglior tempo di giornata sulla pista di Losail, fermando il crono sull’1.54.593. Alle spalle del pilota Suzuki si è piazzato il ...

MotoGp - Aprilia svela la livrea della RS-GP 2019 : Il lavoro di squadra è fondamentale in questo sport. Nei test abbiamo migliorato ad ogni run. Sono rimasto sorpreso dalla velocità con cui i tecnici Aprilia hanno apportato le modifiche da me ...