Serbia | dalla corruzione all’ambiguità su ingresso nell’Ue e rapporti con la Russia | così

(Di martedì 19 marzo 2019) L’inverno serbo sta ormai finendo, ma le proteste di piazza che lo hanno accompagnatofine di novembre rendendolo uno dei più caldi degli ultimi anni non accennano a concludersi. Decine di migliaia di persone continuano a manifestare, non solo per le strade della capitale, contro censura, violazione dello stato di diritto,e nepotismo. Bersaglio principale delle contestazioni è il presidente Aleksandar Vučić, colpevole, secondo la piazza, di reprimere, anche con la violenza, il dissenso interno e mantenere una posizione ambigua riguardo al futuro del Paese: dichiarato sostenitore dell’entrata dellanell’Unione europea, non ha mai tagliato il cordone ombelicale che lega Belgrado a Mosca.Proprio un episodio di violenza rappresenta il casus belli tra manifestanti e istituzioni. Il 23 novembre, durante un comizio a Kruševac, nellacentro-meridionale, il ...

