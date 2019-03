Il senatore dimezzato Solo Enzo Miccio può salvarci da Pillon

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) di LorGiannottiNel Il visconteItalo Calvino scrive di Medardo di Terralba, che durante la guerra contro i turchi, riceve una palla di cannone, dividendolo in due perfette metà. La parte destra malvagia, la sinistra buona. Sessantasette anni dopo la sua pubblicazione, ci appare evidente il remake in salsa reale che il destino ci ha riservato. Da una parte ildella Repubblica Simone, dall’altra l’amato wedding planner. Due facce della stessa medaglia, che una causa a noi ignota e inconoscibile, ha provveduto a scindere.Mentre la parte buona fa felici le persone, organizzando per loro fantastiche feste di matrimonio e trasformandole da Er monnezza in Brad Pitt ne Il grande Gatsby, il secondo, quello più “curioso” ha altre idee. Leggo da Wikipedia: “è convinto dell’esistenza della teoria del complotto ...

