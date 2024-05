Gaza - da Hamas ancora nessuna risposta | l’ultimatum di Israele

Israele risponde alle richieste di maggior tempo avanzate da Hamas per raggiungere un accordo su un cessate il fuoco a Gaza e lancia un altro ultimatum al partito armato che governa nella Striscia, facendo sapere che se non si arriva a un’intesa entro una settimana , comincerà l’operazione a Rafah. ... Continua a leggere>>

" nessuna risposta è arrivata ancora da Hamas " sulla proposta di accordo per la tregua a Gaza: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca , Karine Jean-Pierre, mentre Yahya Sinwar- leader di Hamas a Gaza - considera la proposta di intesa per una tregua come "una trappola", riferisce la tv israeliana

(Adnkronos) – Hamas risponderà oggi alla proposta per il cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi rapiti in Israele nell'attacco del 7 ottobre. I colloqui per una tregua tra Israele e Hamas sono in stato avanzato ma le parti restano distanti sulla questione chiave se la fine della