Corsivo | non solo un esercizio di stile - ma nutrimento per il pensiero

(Di sabato 4 maggio 2024) Chiamato anche aldino, in onore dell’ideatore Aldo Manuzio, ilaffonda le sue radici nel XV secolo. Nacque nella tipografia veneziana di Manuzio, ma le prime parole stampate nel nuovo(“Jesu dolce Jesu amore”) comparvero, nel 1500, all’interno di un’illustrazione alle Epistole di Santa Caterina da Siena. Fu, invece, l’opera omnia di Virgilio (Venetiis, ex aedibus Aldi Romani, mense Aprili 1501), la capostipite delle opere date alle stampe in questo carattere. Da quel momento, l’invenzione tipografica vide crescere la sua fama in maniera esponenziale. Tuttavia, dopo secoli di gloria, e dopo che generazioni di bambini hanno compilato pagine su pagine per allenarsi alla scrittura, stiamo assistendo al suo inesorabile declino. Dagli anni Ottanta in poi, complici varie dottrine pedagogiche, la scrittura corsiva è stata soppiantata, nelle ...