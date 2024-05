Campania - carenza di medici nei Pronto Soccorso ma il bando va quasi deserto | perché?

(Di sabato 4 maggio 2024) Il concorso per assumere 363 nuovidestinati aidi Napoli e di altre città campane ha individuato solo 62 candidati idonei: le ragioni sono legate all’estensione territoriale delle Asl in questione ma soprattutto al clima che si respira in tutti gli ospedali italiani, dove sono aumentate le aggressioni e in particolare quelle fisiche. Di questo si è parlato nella puntata del 3 maggio di “Numeri”, approfondimento di Sky TG24

“Per cercare di dare un nuovo indirizzo alla Sanità italiana, e portarla fuori dalle sabbie mobili Dove è impantanata, un ruolo importante dovrebbe giocarlo un’opera di informazione mirata e sensibilizzazione dei cittadini. I dati che l’Agenas ha reso pubblici nell’evento ‘ accessi in Pronto ... Continua a leggere>>

"Sua Maestà il Re riprenderà a breve le sue attività pubbliche dopo un periodo di cure e di recupero in seguito alla diagnosi di cancro" L'articolo Re Carlo d’Inghilterra : pronto a riprendere gli impegni pubblici. Medici ottimisti proviene da Firenze Post. Continua a leggere>>

"pronto soccorso, essenziale mantenerlo per la salute dei cittadini" - "Avere un presidio ospedaliero ben strutturato nel territorio centese è determinante e basta vedere ciò che succede per rendersene conto". A parlare è Marco Gallerani del Comitato cittadini in soccors ... Continua a leggere>>

Ancora paura al Lotti. Un’altra aggressione. Picchiata un’infermiera - Il paziente l’ha presa a pugni alle spalle e poi si è avventato sul collega. La presa di posizione del Nursind: "C’è un problema logistico da risolvere". Continua a leggere>>

Cade durante le azioni preliminari. Gruista finisce al pronto soccorso - Operaio ferito a Castelleone mentre preparava la gru per il lavoro alla cascina Cavagnolo. Caduta da tre metri, soccorso con eliambulanza, ricoverato a Cremona in condizioni non preoccupanti. Continua a leggere>>