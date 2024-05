David di Donatello 2024 | l’elenco completo di tutti i vincitori

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 4 maggio 2024) Si è svolta negli studi di Cinecittà di Roma la premiazione della 69ª edizione deidi, il premio cinematografico più prestigioso in Italia, assegnati ogni anno dall’Accademia del cinema italiano. A condurre la serata, trasmessa in diretta su Rai Uno, è stato lo storico conduttore della rete, Carlo Conti, affiancato da Alessia Marcuzzi. Il 3 Aprile si erano tenute le candidature e fra i nomi presenti non potevano che risaltare l’opera prima di Paola Cortellesi, C’è Ancora Domani che ha ottenuto ben 19 candidature che ha raggiunto un traguardo importante per il botteghino italiano e Io Capitano di Matteo Garrone che ha rappresentato l’Italia all’estero con la sua candidatura a Miglior Film Straniero durante gli Oscar. IPaola Cortellesi in C’è Ancora Domani, fonte: Vision Distribution Miglior film: Io Capitano ...