Giro d’Italia 2024 al via - oggi prima tappa | orari e dove vederla in tv

Per la seconda semifinale della Challenge Cup 2023-2024 di rugby, il Benetton scenderà in campo, in trasferta, al Kingsholm Stadium di Gloucester, in Inghilterra, contro i padroni di casa del Gloucester: oggi, sabato 4 maggio, il match si giocherà a partire dalle ore 16.00 italiane. LA DIRETTA ... Continua a leggere>>

oggi, sabato 4 maggio, la Nazionale italiana di hockey ghiaccio si giocherà il tutto per tutto per centrare la promozione in Top Division. Nei Mondiali 2024 IIHF di Divisione I, gli azzurri affronteranno la Corea del Sud alla Sparkasse Arena di Bolzano e dovranno assolutamente imporsi contro gli ... Continua a leggere>>