Per insegnare Pascoli canto le sue poesie come una musica Rap Così insegno nei contesti svantaggiati INTERVISTA a Maya Coianiz

Continua a tenere banco inevitabilmente il forfait di J anni k Sinner dai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2024. L’azzurro, prima testa di serie del tabellone spagnolo, ha deciso di non presentarsi in campo per la partita odierna contro il canadese Felix Auger-Aliassime a causa di un ... Continua a leggere>>

E’ successo che un famoso giocatore di rugby , Billy Vunipola, è stato arrestato a Maiorca nelle prime ore di domenica mattina. Per fermarlo nelle sue intemperanze lo hanno colpito due volte con un taser. E la stampa inglese s’accorge che il rugby ha un rapporto malato con l’alcool. Anzi, come ... Continua a leggere>>

Mosche in casa: come risolvere il problema senza insetticida! Le Mosche in casa possono essere davvero fastidiose e con la bella stagione che sta per arrivare bisogna assolutamente cercare qualche rimedio naturale per tenerle lontane da casa. Non devi assolutamente usare degli insetticidi che ... Continua a leggere>>