Plutone è si sta muovendo in senso inverso Gli astrologi | Sarà estate turbolenta

(Di sabato 4 maggio 2024) Il piccolo pianetapotrebbe cambiare tutti i piani per l’dopo aver invertito inaspettatamente il propriodi rotazione Secondo glil’in arrivomolto movimentata. Dallo scorso 2 maggio, fino all’11 ottobreun pianeta retrogrado. A spiegarlo è l’esperta Esther van Heerebeek, la quale ha spiegato che il suo movimento sia apparentemente diverso, opposto, rispetto a prima. Questa spiega che, soprattutto per il segno dell’Acquario,un periodo di rinnovamento, seconde possibilità, rigenerazione e rinascita. Questo perché, rivela ancora la van Heerebeek: “rappresenta la trasformazione, l’esplorazione e l’ottenimento del massimo da esso. Il segno zodiacale ...

