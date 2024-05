Gaza - da Hamas ancora nessuna risposta | l’ultimatum di Israele

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 4 maggio 2024) (Adnkronos) – La delegazione diche dovrebbe arrivare al Cairo non arriverà con unaall'ultima proposta di un accordo sugli ostaggi in cambio di tregua con. A sostenerlo è una fonte palestinese all'emittente pubblica israeliana 'Kan'. Secondo la fonte, la delegazione si sta recando nella capitale egiziana per ulteriori negoziati e ribadirà L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.