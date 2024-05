Droga fatta in casa - produttori e venditori di hashish | nascondevano 90 kg di droga

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 4 maggio 2024) Hanno notato uno strano viavai in quello stabile situato nel territorio di Bracciano e hanno deciso di vederci chiaro i finanzieri del Comando provinciale di Roma. Il notevole il flusso di persone nei pressi di un caseggiato ha indotto le Fiamme Gialle a effettuare un servizio di perlustrazione e osservazione del comprensorio per cercare di capire cosa succedesse. Controlli ai quali ha fatto seguito un’irruzione nell’appartamento. La Finanza ha trovato nell’abitazione circa 90 kg di– foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)La perquisizione e il rinvenimento dello stupefacente Nel corso della perquisizione in quell’abitazione i finanzieri hanno trovato 28 chilogrammi digià confezionati in dosi e oltre 62 ancora sfusi e hanno proceduto all’arresto di tre soggetti per l’ipotesi di reato di produzione, traffico e detenzione illecita ...