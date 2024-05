Conte accusa | salari da fame Ma in 3 anni a Palazzo Chigi non ha fatto nulla per alzarli

Il caso Bari fa implodere il campo largo . Elly Shlein è nel capoluogo pugliese dove si celebra la fine dell'alleanza con il Movimento 5 stelle nata in Sardegna sulla scia delle inchieste e dell'iter di commissariamento del comune. La segretaria lancia Vito Leccese per le prossime amministrative: ... Continua a leggere>>

Santanchè imputata, Schlein: "Meloni la faccia dimettere". E conte ironizza: "Peccato non possa più candidarla in Europa come Sgarbi" - "Ci aspettiamo che la presidente del Consiglio abbia un minimo di rispetto per le istituzioni e chieda le dimissioni di Daniela Santanché ". Elly Schlein va all'attacco dopo la notizia della richiesta

Richiesta di rinvio a giudizio per Daniela Santanchè per l'affaire Visibilia - accusa di truffa aggravata ai danni dell'Inps ai tempi della pandemia. Con la ministra di Fratelli d'Italia anche il compagno Dimitri Kunz e il collaboratore

Chiesto processo per Daniela Santanché, la ministra accusata di truffa sui fondi Covid per il caso Visibilia - La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per la ministra del Turismo Daniela Santanché, accusata di truffa ai danni dell'Inps per il caso Visibilia