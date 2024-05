Anziano derubato mesi fa Arrestato a Napoli il terzetto di truffatori

(Di sabato 4 maggio 2024) Era stato raggirato quindidi 15mila euro, la vittima undi 93 anni, residente a Besnate, finito nella trappola del "finto carabiniere". La truffa è stata messa a segno nel dicembre 2023, i malviventi sono stati identificati, sono tre uomini rintracciati a, nel quartiere Ponticelli, nei loro confronti i carabinieri della compagnia di Lamezia Terme hanno eseguito tre misure cautelari per aver messo in atto una serie di truffe ai danni di persone anziane. I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Palmi. Le truffe avvenivano con la tecnica del "finto carabiniere", copione tra i più "utilizzati" dai malviventi, abili a carpire la fiducia degli anziani. Gli organizzatori telefonavano alla vittima prospettandole l’arresto di un parente e richiedendo denaro e oro a titolo di cauzione, quindi venivano fornite le ...

