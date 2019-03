Di Maio | non faremo passare sanatorie

Di Maio : «Non faremo passare condoni. Giù le tasse - c'è un nostro piano» : L uigi Di Maio, è possibile che voi e la Lega litighiate sempre? Prima la Via della Seta, ora la flat tax... «Ma non è vero, ci confrontiamo sui temi, a volte in modo diretto, è vero, siamo pur sempre ...

Congresso sulle famiglie - il M5S non sarà presente - lo dichiara Luigi Di Maio : “Violati i diritti delle donne” : Il leader del Movimento 5 Stelle dichiara la non presenza del M5S al Congresso sulle famiglie Luigi Di Maio ribadisce con forza il no del Movimento 5 Stelle al “Congresso sulle famiglie” di Verona. “Ve lo dico: se qualcuno di voi pensa che la donna debba restarsene a casa a farsi dire quello che deve … Continue reading Congresso sulle famiglie, il M5S non sarà presente, lo dichiara Luigi Di Maio: “Violati i diritti ...

Flat tax per le famiglie - Di Maio a Salvini : "Non facciamo come Berlusconi" : I COSTI - Intanto al ministero dell'Economia si fanno i conti. Una simulazione dell'8 febbraio, circolata in queste ore in ambienti parlamentari della maggioranza, prevede - per la Flat tax a due ...

Flat tax - Salvini : “Nel 2019 per i lavoratori dipendenti”. Di Maio apre : “Fiducioso. Ma non promesse alla Berlusconi” : Comunicazione a distanza tra i due vicepremier sul tema della Flat tax familiare. Dopo la dichiarazione del ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Noi non abbiamo smesso di lavorare. Con questa manovra economica siamo già riusciti ad avvantaggiare tantissimi artigiani, partite Iva, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti, chi fattura fino a 65 o 100 mila euro: nel 2019 vogliamo entrare anche nelle case delle ...

Congresso della Famiglia - proteste e tensioni. Di Maio - medioevo non festa : Mancano due settimane al World Congress of Families di Verona, ma gia' il controverso evento fa registrare proteste e tensioni. Stamane, mentre iniziava la conferenza stampa di presentazione, un attivista del Circolo Lgbt "Pink" ha fatto irruzione nella Sala Arazzi del Comune, inveendo contro il sindaco Federico Sboarina e i promotori dell'iniziativa, accusandoli di essere omofobi e di non dare la stessa liberta' di espressione alle famiglie ...

Sblocca cantieri - Landini : “Non aumentare subappalti”. Di Maio : “Su legalità e diritti no passi indietro” : “Non aumentare il subappalto e mantenere tutte le norme sui diritti e la legalità“. A rivendicarlo, dopo l’incontro sullo Sblocca-cantieri a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, il segretario della Cgil, Maurizio Landini. “Ci è stato detto che non intendono modificare il tetto massimo attuale del 30% per i subappalti, ma, almeno per ora, non ci è stato consegnato alcun ...

Acqua pubblica - Di Maio dopo emendamenti Lega : “È la nostra prima stella - M5S non è disposto ad arretrare” : dopo le preoccupazioni emerse nel Movimento 5 stelle, per gli emendamenti Lega al disegno di legge sull’Acqua pubblica, Luigi Di Maio afferma rispondendo alle domande dei giornalisti fuori da Palazzo Chigi: “L’Acqua pubblica è la prima stella del Movimento. Porteremo in Parlamento un vero provvedimento sull’Acqua pubblica. Credo che su questo tema il Movimento 5 stelle non sia disposto ad arretrare, io non sono disposto a ...

Italia-Cina - il memorandum passa. Conte : 'Accordo non vincolante'. Di Maio : 'Si firma' : E questa è una buona occasione per la nostra economia e le nostre aziende'. Così il vicepremier Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori Palazzo Chigi.

Vi racconto le ultime scintille fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio su Via della Seta e non solo : Durante i quali politica interna e politica estera si intrecciavano tra sgambetti, complotti, doppi giochi, spionaggio camuffato da diplomazia e via mescolando. Dalle parti dei grillini, decisamente ...

Di Maio : UE impari da suoi errori - Austerity non ha funzionato : Di Maio: "A livello europeo vediamo che si ferma la produzione industriale tedesca e francese. Il meccanismo dell'Austerity non ha funzionato.