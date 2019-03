Un BRINDISI CON ...Gioconda Marinelli : "Nel nome del vino" il suo più recente libro : Un inno, dunque, alla propria terra natìa ma anche a quel mondo universale che nel vino da millenni trova godimento e moltiplica cultura, aggregando persone ed affetti, unendo i popoli più diversi ...

Integrazione ospedale-territorio per l'assistenza ai pazienti con obesità o in condizioni di criticità nutrizionali nella ASL di BRINDISI : ... PDTA,, oltre che per l'obesità, anche per la malnutrizione e nutrizione artificiale con un medico specialista in Scienza dell'Alimentazione, Dr.ssa Valeria Lagattolla, addetta anche alle visite a ...

Integrazione ospedale-territorio per l'assistenza ai pazienti con obesità o in condizioni di criticità nutrizionali nella ASL di BRINDISI : ... PDTA,, oltre che per l'obesità, anche per la malnutrizione e nutrizione artificiale con un medico specialista in Scienza dell'Alimentazione, Dr.ssa Valeria Lagattolla, addetta anche alle visite a ...

'Vi mostro e vi racconto Caravaggio' - incontro a BRINDISI CON il Prof.prof. Teodoro Turco : ... il relatore parlerà della rocambolesca vita del pittore, della sua personalità e delle sue notevoli opere, presenti nei migliori musei del mondo. Durante l'incontro il relatore mostrerà e si ...

Sotto scure ucraina non solo Al Bano - a rischio pure “Novecento”. E spunta il BRINDISI anche con Putin e la Lecciso : L'ucraina bandirà tutti i film e le serie televisive con la partecipazione di Al Bano. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti da Kiev, Sottolineando che dopo l'inclusione del Leone di Cellino San Marco nella lista nera del ministero della Cultura, non saranno vietate solo le canzoni dell'artista - da Felicità a "Nostalgia canaglia" - ma anche i video e i lungometraggi. E non sono pochi: da "Nel sole", regia di Aldo Grimaldi (1967), dove appare anche ...

Nazionale di calcio - sequestrate a BRINDISI 3mila felpe degli Azzurri contraffatte in Cina : Scoperte su tir sbarcato dalla Grecia, la stampa ritenuta contraffatta è quella dello scudetto "Italia" con il tricolore Nazionale, logo di proprietà del Coni

Nazionale di calcio - sequestrate a BRINDISI 3mila felpe degli Azzurri contraffatte in Cina : Scoperte su tir sbarcato dalla Grecia, la stampa ritenuta contraffatta è quella dello scudetto "Italia" con il tricolore Nazionale, logo di proprietà del Coni

Basket - Serie A 2019 - 21a giornata : BRINDISI vince al supplementare l’anticipo del mezzogiorno - sconfitta una gagliarda Torino : L’Happy Casa Brindisi vince un match combattutissimo contro la Fiat Torino nell’anticipo del mezzogiorno della ventunesima giornata di Serie A. E’ una vittoria al supplementare molto importante, quella raccolta dagli uomini di coach Vitucci, perché consente loro di restare in piena lotta per la conquista del fattore campo in una Serie di quarti di finale dei playoff scudetto. Brindisi ha in Riccardo Moraschini il miglior ...

IAIA - UDC - : CON LA MORTE DI MALCARNE VA VIA UN PEZZO DELLA STORIA DI BRINDISI : ... io da giovane, lui da persona molto colta, umile e profondamente cristiano, molto raffinato intellettualemente ed aveva conoscenze ad alto livello nella politica e nell'economia, dove veniva ...

IL CORDOGLIO DELLA CONFCOMMERCIO DI BRINDISI PER LA SCOMPARSA DEL DOTT. MALCARNE : La sua presenza in un settore delicato e vitale dell'economia BRINDISIna è stata fondamentale per la crescita del commercio e per l'affermazione del sistema associativo. L'editore di BRINDISIsera.it, ...

Cantù - subito nel segno di Carr Decide lui la sfida con BRINDISI : Un canestro realizzato da Tony Carr a 6 decimi dalla sirena sancisce la vittoria, 81-79, dell'Acqua San Bernardo contro Brindisi nell'ultimo posticipo della quinta giornata di ritorno. A Decidere il ...

Condannato alla Spezia arrestato al centro di espulsione di BRINDISI : La Spezia - Sconterà nove mesi di carcere per lesioni personali e minacce aggravate. E' la pena che spetta a un dominicano di 27 anni su ordine della Procura della Repubblica della Spezia per reati ...

Cantù - Brienza capopopolo «Contro BRINDISI palazzo pieno» : var adagioLocation='pdc_spt_spt_rectangle_1' var adagioFormat=''; var adagioExtFormat=''; var adagioPosList=''; var adagioOutType=0; var adagioJsFBefore=''; var adagioJsFAfter=''; var ...

Stone - avventura canturina al via E contro BRINDISI sarà in campo : var adagioLocation='pdc_spt_spt_rectangle_1' var adagioFormat=''; var adagioExtFormat=''; var adagioPosList=''; var adagioOutType=0; var adagioJsFBefore=''; var adagioJsFAfter=''; var ...