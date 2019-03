F1 | Vettel non si arrende nonostante il gap dalla Mercedes | “sorpreso | ma domani ci

sportfair

(Di sabato 16 marzo 2019) Sebastianha parlato a caldo del divario maturato in qualifica, la sua Ferrari partirà dal terzo posto in griglia Sebastiansi è detto sorpreso del gapMerceds dopo le qualifiche odierne in Australia. Il pilota della Ferrari si è presentato in conferenza stampa dopo le Q3, garantendo battaglia in vista della gara di. La prima battuta è stata però relativa all’uscita di pista di: “durante i test invernali avevo un po’ scherzato con Valtteri sul fatto che ho fatto rally nelle vacanze, l’uscita di pista però non ha avuto impatto sulle nostre qualifiche. Sorpreso del gap con la? Lo sono, tutti lo siamo, anche loro. Ieri pessima giornata, oggi meglio e come passo gara andiamo in modo simile alla. Vediamocome andrà nel corso dei 58 giri, avremo tempo per capire meglio la situazione anche ...

Momo87Zar : RT @FormulaHumor: Toto: 'Siamo 5 decimi dietro' Ham: 'Partiamo dietro le Ferrari' Binotto: 'Non sottovalutiamo la Mercedes' Vettel: 'Nei… - skylker : RT @FormulaHumor: Toto: 'Siamo 5 decimi dietro' Ham: 'Partiamo dietro le Ferrari' Binotto: 'Non sottovalutiamo la Mercedes' Vettel: 'Nei… - ACMartii : RT @FormulaHumor: Toto: 'Siamo 5 decimi dietro' Ham: 'Partiamo dietro le Ferrari' Binotto: 'Non sottovalutiamo la Mercedes' Vettel: 'Nei… -