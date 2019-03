Theresa May non riesce a vincere

Brexit : Theresa May - la premier che tiene in ostaggio Londra e l’Europa : Era la candidata eletta per «riportare unità» in un Partito conservatore sempre più frammentato. È riuscita a spaccare i Tories, il governo e l’Europa come (quasi) nessuno ha saputo fare finora...

Theresa May - chi è la premier che tiene in ostaggio Londra e la Brexit : Era la candidata eletta per «riportare unità» in un Partito conservatore sempre più frammentato. È riuscita a spaccare i Tories, il governo e l’Europa come (quasi) nessuno ha saputo fare finora...

Brexit - bocciato il divorzio dall'Ue senza accordo. Theresa May non ha più il controllo del Parlamento : È caos nel Parlamento a Westminster sulla Brexit. La Camera dei Comuni ha bocciato il "no deal" che prevedeva l'uscita del Regno Unito senza accordo. La premier Theresa May è ora isolata. Il voto era sostanzialmente un bis di quello sull'emendamento bipartisan che ha respinto l'uscita del Regno Unit

Europa appesa ad un nuovo voto sulla Brexit : Westminster affonda Theresa May : >>> Leggi qui la cronaca della giornata a Westminster L'accordo per la Brexit negoziato dalla premier Theresa May 'è morto' . Lo ha detto il leader laburista Jeremy Corbyn , che ha preso la parola ...

Brexit - il Parlamento boccia di nuovo l’accordo proposto da Theresa May : Una nuova bocciatura: la Camera dei Comuni britannica, ieri sera, ha detto per la seconda volta no all’accordo sulla Brexit proposto dalla premier Theresa May. Il numero di voti contrari è stato 391, contro 242 favorevoli, con uno scarto di 149 voti. Che sono meno dei 230 del voto di gennaio, la peggiore sconfitta subita da un Governo nella storia moderna del Regno Unito. Ma si tratta comunque di un’ampia maggioranza. La premier tornerà ...

Dejà vu Brexit : il parlamento boccia l'accordo di Theresa May : Theresa May è stata sconfitta di nuovo. Questa volta il margine è leggermente inferiore - 242 voti a favore, rispetto ai 202 di gennaio, 391 contrari anziché 432 - ma il risultato rimane bruciante e ...

Brexit - Theresa May incassa l'ennesima sberla dal parlamento : bocciata l'ultima proposta : L'accordo sulla Brexit negoziato dalla premier britannica Theresa May con l'Unione europea è stato di nuovo bocciato al parlamento di Londra, con 391 voti contrari e 242 favorevoli. Il leader dell'opposizione britannica Jeremy Corbyn ha dichiarato "morto" l'accordo sulla Brexit negoziato dalla premi

Brexit - la provocazione di Theresa May : “Vogliamo un secondo referendum?”. E la Camera dei Comuni reagisce così : La Camera dei Comuni britannica ha appena bocciato, per la seconda volta, l’accordo sulla Brexit patrocinato dal governo Tory, quando la prima ministra Theresa May prende la parola. In un passaggio del suo discorso, sfida i membri della Camera bassa del Parlamento: “Che cosa vogliamo fare ora, un secondo referendum?”. L'articolo Brexit, la provocazione di Theresa May: “Vogliamo un secondo referendum?”. E la Camera dei ...

Brexit. Nuova sconfitta per Theresa May - il Parlamento britannico boccia l'accordo : Le modifiche riguardano il backstop, per il confine irlandese, e "rafforzano l'intesa per il ritiro e la dichiarazione politica". Lo ha affermato il ministro britannico David Lidington. l'accordo, ha ...

Brexit - si vota di nuovo sull'accordo con la UE. Theresa May ai Comuni : "È il giorno della verità" : Le modifiche riguardano il backstop, per il confine irlandese, e "rafforzano l'intesa per il ritiro e la dichiarazione politica". Lo ha affermato il ministro britannico David Lidington. L'accordo, ha ...

Brexit - Theresa May verso nuova sconfitta in parlamento : I cambiamenti all’accordo su Brexit riducono ma non eliminano il rischio che la Gran Bretagna resti legata all’Unione Europea per un periodo indefinito. I rischi legali che il Regno Unito non abbia gli strumenti per uscire unilateralmente dal protocollo con la Ue restano invariati. Lo afferma il parere, molto atteso, del procuratore generale britannico Geoffrey Cox...

Brexit - Theresa May verso nuova sconfitta in parlamento : ... e che recepisce in cinque punti i tre documenti nuovi, assieme all'accordo di divorzio e alla dichiarazione politica sulle relazioni future di novembre, è scritto nero su bianco che 'i cambiamenti' ...

Theresa May riceve un'altra brutta notizia a poche ore dal voto in Parlamento : La premier britannica Theresa May ha avuto una brutta notizia dal consulente legale del governo, Geoffrey Cox, che oggi ha scritto nel suo parere che le concessioni ottenute da Jean-Claude Juncker “riducono (ma non eliminano, ndr) il rischio” di rimanere intrappolati nel backstop (il regolamento ad

Brexit : gruppo falchi Tory e Dup confermano no a Theresa May : Pollice verso contro l'accordo sulla Brexit di Theresa May da otto deputati di spicco in rappresentanza dei Tory Brexiteer più oltranzisti e degli alleati unionisti nordirlandesi del Dup. Le intese ...