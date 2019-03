Brexit | la Camera dei Comuni boccia la richiesta di un referendum bis Attesa per il voto

Brexit - Camera dei Comuni vota sul rinvio Bocciato emendamento su 2° referendum : Brexit, altro giro, altra giostra. E’ iniziata la votazione sulla mozione presentata dal governo May per un rinvio dell’uscita del Regno Unito dall’Ue in attesa di trovare una maggioranza in grado di votare l’accordo raggiunto con Bruxelles. La Camera dei Comuni ha detto no alla possibilità di un secondo referendum, almeno per ora. Lo conferma la bocciatura di un emendamento trasversale presentato per collegare la ...

Brexit - la Camera dei Comuni boccia il no dealLa Commissione Ue : non basta - serve intesa : La Camera dei Comuni ha votato contro l'opzione di una Brexit 'senza accordo' dopo la bocciatura dell'accordo di divorzio raggiunto dalla premier con la Ue. Si fa spazio l'ipotesi di un rinvio dell'uscita dopo le elezioni europee.

Brexit : Camera Comuni dice no al no deal : ANSA, - LONDRA, 13 MAR - La Camera dei Comuni britannica ha votato stasera contro l'opzione di una Brexit 'no deal' dopo la bocciatura reiterata ieri dell'accordo di divorzio raggiunto da Theresa May ...

Brexit - Camera boccia uscita senza accordo con Ue - : Il testo, promosso trasversalmente da deputati Tory moderati e laburisti per forzare la mano al governo, mira a potenziare il no a un taglio netto, escludendo che il Regno possa lasciare in qualunque ...

Brexit - Camera dei Comuni vota emendamento che respinge totalmente il “no deal” : La Camera dei Comuni britannica ha dato il via libera all’emendamento Spellman, il primo messo ai voti in vista della mozione di stasera contro l’ipotesi di un no deal. Il testo, promosso trasversalmente da deputati Tory moderati e laburisti per forzare la mano al governo, mira a potenziare il no a un taglio netto escludendo che il Regno possa lasciare in alcuna circostanza e in qualunque momento l’Ue “senza un accordo di recesso e ...

Brexit - la provocazione di Theresa May : “Vogliamo un secondo referendum?”. E la Camera dei Comuni reagisce così : La Camera dei Comuni britannica ha appena bocciato, per la seconda volta, l’accordo sulla Brexit patrocinato dal governo Tory, quando la prima ministra Theresa May prende la parola. In un passaggio del suo discorso, sfida i membri della Camera bassa del Parlamento: “Che cosa vogliamo fare ora, un secondo referendum?”. L'articolo Brexit, la provocazione di Theresa May: “Vogliamo un secondo referendum?”. E la Camera dei ...

Brexit - il “giorno della verità” : Camera dei Comuni vota l’intesa May-Ue. Si va verso bocciatura. Katainen : “Allacciate cinture” : Il “giorno della verità”, lo definisce Theresa May a poche dal voto della Camera dei Comuni sull’accordo raggiunto con la Ue sulla Brexit. Ma la premier britannica – tra il parere dell’attorney general e le dichiarazioni di Labour, Tory e Dup – vede assottigliarsi le possibilità che “oggi venga attuata la volontà stabilita dal popolo” che votando a favore del referendum sull’addio ...

'Bocciate l'accordo e nessuno sa cosa succederà'. La May avverte la Camera. Rispunta l'ipotesi di rinvio della Brexit : Mentre l'approvazione dell'intesa darebbe, secondo la May, una spinta all'economia britannica. Non è infatti un mistero che la Brexit sia sempre più considerata un rischio, un motivo di vulnerabilità ...

Brexit - Camera : ok voto rinvio se no deal : 22.04 La Camera dei Comuni ha approvato con 502 voti a favore e 20 contrari l'emendamento 'F' che obbliga May a chiedere un rinvio limitato dell'uscita dalla Ue rispetto alla data prevista del 29/3 laddove il governo non riesca a strappare entro il 14 la ratifica del Parlamento né sulla sua linea,né sul no deal Bocciato invece un emendamento dei laburisti che proponeva un piano Brexit alternativo. Il risultato ( 240favorevoli e 323 contrari) ...

CAMERA COMMERCIO " Brexit - quale impatto per il nostro territorio? : A intervenire, anche il docente universitario, Guido Signorino: «In economia, si può cooperare o confliggere. Quello che si impara è che, quando si esce dall'ottica della cooperazione, si perde tutti.

Brexit - Theresa May sconfitta alla Camera dei Comuni : Il voto non è vincolante ma indica una sconfitta politica per la May, battuta per 303 voti a 258, con uno scarto di 45 voti, e comunque ne complica la posizione di fronte a Bruxelles, con cui deve ...

Brexit - la Camera dei Comuni dice sì alla modifica dell'accordo con l'Ue : ... contraria a qualsiasi ipotesi di no deal: uno scenario che Corbyn e molti altri, imprese, sindacati e capo degli 007 Usa inclusi, paventano come "catastrofico" per l'economia britannica. Uno ...

Brexit : la Camera dei Comuni dice sì a modifica accordo con Ue. May conferma - andrà a Bruxelles a rinegoziare : E rischia di mettere il Paese di fronte al "pericolo d'uno sconsiderato no deal" che imprese e sindacati giudicano "catastrofico per l'economia e i posti di lavoro". Così Jeremy Corbyn nella sua ...