Maldini | Inter vincente? Idea di strategia! Ronaldo non si fermava

(Di giovedì 9 maggio 2024) Paolo, leggenda del Milan e del calcio, ha parlato della sua carriera nonché anche dei vari avversari incontrati. Tra questiall’. Qualche parola sui campioni d’Italia. INDICATIVO ?, incalzato, sull’campione d’Italia e sul perché del successo: «Molto indicativo quello che è successo. L’ha una struttura dirigenziale molto forte che poi determina quella sportiva, c’è stata un’di. Non è un caso che il Napoli non abbia fatto bene quest’anno dopo la partenza di Luciano Spalletti prima e Cristiano Giuntoli poi. Il supporto ai calciatori è la cosa forse più inespressa nel calcio. Hanno bisogno del supporto e dell’aiuto perché non sono dei robot. Soprattutto quando abbiamo a che fare con dei ragazzi ...

Maldini allo scoperto su divorzio col Milan, Berlusconi, Sacchi e quel Pallone d'oro mai vinto - maldini allo scoperto su divorzio col Milan, Berlusconi, Sacchi e quel Pallone d'oro mai vinto - maldini si sente arricchito dall'esperienza da dirigente maldini ... poi van Basten e tanti che sono arrivati in momenti non proprio idilliaci come ronaldo e Ronaldinho”. L’idea di andar via non l’ha ...

Maldini: 'No ad altri club italiani. Per sempre milanista, ma a San Siro non ci vado. Inter, il segreto è la dirigenza' - maldini: 'No ad altri club italiani. Per sempre milanista, ma a San Siro non ci vado. Inter, il segreto è la dirigenza' - Paolo maldini, ex direttore tecnico ed ex-bandiera del Milan, è tornato a parlare a un anno di distanza dall`addio forzato al club rossonero e si è raccontato.

Bayern, è entusiasMueller: "Al Bernabeu per superare i nostri limiti" - Bayern, è entusiasMueller: "Al Bernabeu per superare i nostri limiti" - La leggenda del Bayern ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della semifinale di ritorno contro il Real Madrid che sancirà la seconda finalista di Champions ...