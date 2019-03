Daniel Ricciardo : fidanzata - Instagram e carriera. Chi è il pilota Renault : Daniel Ricciardo: fidanzata, Instagram e carriera. Chi è il pilota Renault Chi è Daniel Ricciardo Daniel Joseph Ricciardo, nato il 1 luglio 1989 a Perth, è un pilota australiano di origini italiane. Dopo il buon campionato disputato alla Red Bull, passa quest’anno in Renault, per cercare di ripetersi e magari puntare al titolo mondiale. Daniel Ricciardo: Carriera A nove anni sale sopra sopra al kart, supportato dal padre Joe, che ...

F1 – Daniel Ricciardo incuriosisce i fan : “nuovo casco? Sarà un’opera d’arte funky - lo svelerò a Melbourne” : Daniel Ricciardo incuriosisce i fan prima dell’esordio a Melbourne: nella sua Australia, il pilota Renault svelerà il nuovo casco che spiega essere una sorta di ‘opera d’arte funky’ Daniel Ricciardo conclude i test di Barcellona all’ottavo posto. Tutto sommato un buon piazzamento per il pilota Renault che guarda con fiducia all’esordio stagionale a Melbourne, nella sua Australia. Per il gran premio di ...

F1 - nuovo look e sorriso contagioso : le prime FOTO di Daniel Ricciardo con i colori Renault : Il team di Enstone ha pubblicato sui propri canali social le prime FOTO di Daniel Ricciardo con addosso la tuta Renault Daniel Ricciardo è ormai calato al 100% nella nuova avventura con la Renault, scuderia che ha puntato con decisione su di lui dopo la scadenza del suo contratto con la Red Bull. Un’esperienza elettrizzante e carica di aspettative per l’australiano, stuzzicato dal progetto del team principal Cyril Abiteboul, ...

Daniel Ricciardo : fidanzata - Instagram e carriera. Chi è il pilota Renault : Daniel Ricciardo: fidanzata, Instagram e carriera. Chi è il pilota Renault Daniel Joseph Ricciardo, nato il 1 luglio 1989 a Perth, è un pilota australiano di origini italiane. Dopo il buon campionato disputato alla Red Bull, passa quest’anno in Renault, per cercare di ripetersi e magari puntare al titolo mondiale. Daniel Ricciardo: Carriera A nove anni sale sopra sopra al kart, supportato dal padre Joe, che era un ex pilota. Nel ...

F1 – Daniel Ricciardo alla ricerca di un look più trasgressivo : un nuovo casco per il pilota Renault [FOTO] : Daniel Ricciardo annuncia la novità: il casco che indosserà durante le gare della prossima stagione sarà completamente differente da quelli già visti prima d’ora Dopo l’addio alla Red Bull, Daniel Ricciardo ricomincia dalla Renault e da un casco nuovo di zecca. Per dare un tocco estroverso al suo look da pilota, l’australiano affida la creazione di una nuova grafica del suo copricapo ad Ornamental Conifer, a cui prima di ...

MotoGp - Helmut Marko sferza Ricciardo : “è un dato specifico - Verstappen è un pilota migliore di Daniel” : Il consulente della Red Bull si è soffermato sui due ex compagni di squadra, sottolineando come l’olandese sia un pilota migliore dell’australiano Le loro strade si sono separate, ma Daniel Ricciardo e Max Verstappen continuano ad essere messi a paragone. L’ultimo ad averlo fatto è stato Helmut Marko che, intervenuto a Motorsport.com, ha sottolineato come l’olandese sia un pilota migliore rispetto ...

F1 - Prost felice dell’arrivo di Ricciardo alla Renault : “Daniel ci porterà in un’altra dimensione” : Il consulente del team francese ha parlato dell’ingaggio di Daniel Ricciardo, pilota che affiancherà Hulkenberg nella prossima stagione felice ed elettrizzato, così si può descrivere lo stato d’animo di Alain Prost dopo l’ingaggio di Daniel Ricciardo da parte della Renault. Il consulente del team francese ha parlato dell’arrivo dell’australiano, a cui sarà affidato il compito di portare la squadra in ...