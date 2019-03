BMW Serie 7 - Avviata la produzione dell' ammiraglia

quattroruote

(Di lunedì 11 marzo 2019) La BMW ha avviato nella fabbrica di Dingolfing laa versione restyling7, appena presentata al Salone di Ginevra. La fabbrica tedesca ha costruito tutti gli oltre 1,9 milioni di esemplari7 fin dal suo lancio nel 1977 e nel 2018 il 90%e vetture sono state esportate: il mercato cinese ha assorbito da solo il 44% degli esemplari.Nuovi processi produttivi. Con l'avvioa versione aggiornata, la Casa bavarese ha introdotto importanti novità dal punto di vista logistico e organizzativo, simulando tutti i processi in anticipo per poter partire fin dal primo giorno a pieno regime. Gli operai specializzati sono stati dotati di smartwatch e smart glasses con funzionalità di realtà aumentata per poter gestire al meglio le informazioni relative alladegli esemplari personalizzatiI dettagli del restyling. ...

