Ascolti TV | Domenica 10 marzo 2019. Fazio 15.5%-13.7% - Il Silenzio dell’Acqua 14% : Il Silenzio dell'Acqua Nella serata di ieri, Domenica 10 marzo 2019, su Rai1 – dalle 20.38 alle 22.41 – Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.966.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre – dalle 22.46 alle 0.01 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Il Silenzio dell’Acqua ha raccolto davanti al video 3.193.000 spettatori pari ...

Domenica In - trionfo d'Ascolti per Mara Venier : puntata tutta rosa : Ieri 3 marzo Mara Venier al timone di Domenica In ha ottenuto ascolti da record battendo Domenica Live della rivale Barbara D’Urso. Come riportano i dati Auditel, il programma Domenicale di Rai 1 nella prima parte, in onda fino alle 15:55, ha registrato una share del 19,8% con 2.932.000 spettatori r

Ascolti TV | Domenica 3 marzo 2019. Fazio 14.1%-12.6% - Non Mentire 14.1%. Venier 19.8%-19.5%. D’Urso (17%) vs Parodi (13.1%) : Non Mentire Nella serata di ieri, Domenica 3 marzo 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.38 alle 22.41 – ha conquistato 3.559.000 spettatori pari al 14.1% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.46 alle 0.02 – ha interessato 2.230.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction Non Mentire ha raccolto davanti al video 3.273.000 spettatori pari al 14.1% di share. ...

Domenica Live - Barbara D'Urso senza rivali negli Ascolti : come umilia Cristina Parodi : "Buongiorno!! E anche ieri Domenica Live è stato il programma più visto della sua fascia!! Grazie a voi la curva di Canale5 prende il volo sopra tutte le altre reti! Picchi di quasi 3 milioni e di spettatori e del 17% di share!!". E' raggiante Barbara D'Urso nel condividere su Instagram i risultati

Ascolti tv domenica 24 febbraio : la fiction Non Mentire in calo - sale Fazio : Ascolti tv domenica 24 febbraio 2019: la fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano in calo La prima serata di Canale 5 che ospita la fiction di tre puntate Non Mentire è in calo. La storia che vede protagonisti Laura e Andrea ha raggiunto uno share del 14,1%, in calo rispetto alla settimana passata, con […] L'articolo Ascolti tv domenica 24 febbraio: la fiction Non Mentire in calo, sale Fazio proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 24 febbraio 2019. Non Mentire in calo (14.1%) - Fazio 14.7%-11.8%. Kilimangiaro batte Quelli che : Non Mentire Nella serata di ieri, Domenica 24 febbraio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.36 alle 22.38 – ha conquistato 3.868.000 spettatori pari al 14.7% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.42 alle 0.01 – ha interessato 2.084.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Non Mentire - dalle 21.34 alle 23.29 – ha raccolto davanti al video ...