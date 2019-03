Eurolega – Sorridono Baskonia ed Istanbul | risultati e classifica dopo la 25ª giornata

Eurolega - risultati e classifica dopo la 23ª Giornata – Fenerbahce ok senza patemi - sorridono Panathinaikos e Real : Si conclude la 23ª Giornata di Eurolega con la vittoria del Real Madrid sul Bayern Monaco, sorridono anche Fenerbahce e Panathinaikos che stendono Darussafaka e Khimki Cala il sipario sulla Giornata numero 23 di Eurolega, che vede al comando sempre il Fenerbahce che non lascia scampo al Darussafaka nel testa-coda di questo pomeriggio. I turchi si impongono con il punteggio di 75-97, ristabilendo le distanze con il CSKA Mosca uscito ...

Risultati Eurolega 19ª giornata : il Fenerbahce non lascia scampo al Gran Canaria - sorridono CSKA e Olympiacos : Seconda vittoria consecutiva per il Fenerbahce, che stende a domicilio il Gran Canaria. Barcellona sorpreso dal Maccabi, sorridono CSKA e Olympiacos Il Fenerbahce non conosce ostacoli, i turchi superano a domicilio il Gran Canaria e restano in testa alla classifica di Eurolega dopo la diciannovesima giornata. Spada/LaPresse A Las Palmas finisce con il punteggio di 64-82 a favore degli ospiti, che tengono così a distanza un CSKA Mosca abile ...

Risultati Eurolega 17ª giornata : l’Olimpia Milano cede in casa al Barcellona - sorridono CSKA e Panathinaikos : Niente da fare per l’Olimpia Milano, che si arrende davanti al proprio pubblico al Barcellona. Vincono CSKA e Panathinaikos, mentre il Buducnost cede al Maccabi Nona sconfitta, la terza nelle ultime cinque partite per l’Olimpia Milano che, davanti al proprio pubblico, cede con il punteggio di 85-90 al Barcellona. Claudio Grassi/LaPresse Una partita maschia e senza esclusione di colpi quella del Forum di Assago, condotta in ...

Risultati Eurolega 16ª giornata – Fenerbahce senza rivali - CSKA ok contro il Kaunas : sorridono anche Olympiacos e Barça : Quindicesima vittoria per il Fenerbahce che supera agevolmente il Baskonia, il CSKA non dà scampo al Kaunas così come non perdono colpi Olympiacos e Barcellona Il Fenerbahce non perde un colpo e, nella sedicesima giornata di Eurolega, centra la quindicesima vittoria contro il Baskonia. I padroni di casa non lasciano scampo ai malcapitati avversari, superandoli con il punteggio di 96-87 che permette ai turchi di mantenere il vantaggio sul ...