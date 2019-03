Rugby – Quarta giornata Guinness 6 Nazioni 2019 | i convocati dell’Inghilterra per la

sportfair

(Di lunedì 4 marzo 2019) Inghilterra: i 31per preparare la gara contro l’Italia valida per ladelEddie Jones, CT, ha ufficializzato il gruppo di 31 giocatori per preparare ladeldi sabato 9 marzo a Twickenham contro l’Italia.Alcuni ritorni di peso nel gruppo del XV della Rosa in vista della sfida agli Azzurri di O’Shea, con lo staff inglese che ritrova il seconda linea Itoje, il flanker Robshaw ed il centro Joseph, al rientro da una serie di infortuni.Questa la squadra inglese che preparerà la sfida all’Italia:Avanti: Dan Cole (Leicester Tigers), Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs), Tom Curry (Sale Sharks), Ben Earl (Saracens), Ellis Genge (Leicester Tigers), Jamie George (Saracens), Alec Hepburn (Exeter Chiefs), Nathan Hughes (Wasps), Maro Itoje (Saracens), George Kruis (Saracens), Joe ...

onrugby_it : Americas Rugby Championship: Argentina in trionfo, storica vittoria dell’Uruguay negli Stati Uniti - ProReccoRugby : Con una partita maiuscola e tantissima determinazione, gli Squali della Tossini Pro Recco Rugby conquistano, nell’a… - NprRugby : Dopo la pausa della scorsa settimana, riparte il campionato della palla ovale di serie C2 raggruppamento campano/mo… -