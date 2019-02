The Sinking City non è solo tanta atmosfera lovecraftiana | il nuovo video gameplay ci

eurogamer

(Di giovedì 28 febbraio 2019) I ragazzi di Frogwares sembrano consapevoli del fatto che sviluppare un titolo dalle atmosfere lovecraftiane riuscite non sarà sufficiente ad attirare l'interesse dei giocatori più scettici e proprio per questo motivo il team si è affidato a delle meccaniche di gioco sicuramente peculiari per TheIl ruolo di detective soprannaturale in una città alle prese con delle forze occulte spaventose non sarà infatti per nulla semplice dato che avremo a che fare con delle meccaniche che vogliono costringere il giocatore a pensare, a formulare ipotesi, ad affidarsi al proprio istinto e ad arrivare alle proprie personalissime conclusioni, anche sbagliate.Dimenticatevi quindi i classici puntatori che indicano tutto ciò che dovete fare e che danno vita a un'esperienza di gioco estremamente guidata. Siete incuriositi dal proposito di questi sviluppatori? Date un'occhiata al nuovissimo ...

