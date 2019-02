Juventus - problema alla caviglia per Ronaldo. Napoli a rischio : La Juventus rischia di doversi presentare senza Cristiano Ronaldo per la sfida al Napoli in programma domenica sera. Il portoghese infatti oggi non si è allenato insieme ai compagni, ma ha lavorato a ...

Juventus - ESCLUSIVO Caronni - Top Calcio 24 - : "Juve troppo Ronaldo-dipendente - pessimista per la rimonta con l'Atletico" : Matteo Caronni sul mondo Juve e la vista di ritorno con l'Atletico Madrid Ecco come si è espresso il giornalista a riguardo: "Col Bologna si è vista la Juve peggiore della stagione, triste e che ...

Juventus - Tardelli all’attacco : “Ronaldo mancato”. Poi l’attacco a Simeone : Juventus – Tardelli, ex Juve e campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, ospite di Rai Sport ha commentato la sconfitta dei bianconeri nel match contro l’Atletico Madrid. Analisi dura la sua: Tardelli si è scagliato contro Simeone, allenatore dei Colchoneros, definito pessimo Juventus, Tardelli contro Simone “La Juventus rimane da Oscar. E’ […] More

Juventus - ESCLUSIVO Anastasi : "Non mi piace il gioco della squadra. Mi aspetto molto di più da Ronaldo" : Di simone.ciloni - 25/02/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Analisi sul mondo bianconero del grande ex Anastasi Nonostante la vittoria per 1-0 nello scorso turno di campionato contro il Bologna, in casa Juventus non si respira un'aria serena dopo la brutta sconfitta in ...

Bologna-Juventus - le pagelle bianconere : Perin decisivo - Ronaldo stanco e scollegato : Perin - voto: 7,5 Il taglio di capelli e barba lo trasformano. Attento sulle uscite alte e basse, decisivo nel finale per deviare sul palo il tiro di Sansone e il tentativo di Orsolini. DE SCIGLIO - ...

Bologna-Juventus 0-1 - pagelle : Poli capitano coraggioso; Dybala in sesto - Ronaldo macchinoso : Queste le pagelle del Bologna, sconfitto in casa dalla Juventus nella 25ª giornata: Skorupski: 6 Sul rigore in movimento di Dybala battezza la parte sbagliata. Nel finale stoppa l'unico tiro di ...

