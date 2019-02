Le frasi di Grillo a Catania su M5s - Lega e governo : "Chi sono, chi siete... Cosa fate. Siete in dissesto, anche Roma è in dissesto... Non so con chi prendermela, con Di Maio, con suo papà... Sono un comico governativo...". È iniziato così ieri sera lo spettacolo di Beppe Grillo a Catania. Il comico poi ha aggiunto: "Mi contestano, mi gridano Grillo ritorna. Non sono mai andato, siete voi che siete cambiati, avete i debiti, ma anche i crediti. Voi siete tutto e il contrario di tutto... È ...

frasi notevoli dette da Grillo durante il suo spettacolo a Roma : Sono finiti i tempi in cui erano numerosi i parlamentari M5s presenti allo show di Beppe Grillo. Ma oggi - seconda serata dello spettacolo al teatro Brancaccio - non ce ne sono. Per il governo ...