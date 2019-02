Basket 3×3 | Qualificazioni Mondiali Amsterdam 2019 | Italia maschile nel Girone A | donne

oasport

(Di martedì 26 febbraio 2019) La FIBA ha annunciato in data odierna i gironi di qualificazione aidi3×3: in base al ranking mondiale è stata definita la composizione dei raggruppamenti che si giocheranno a San Juan di Portorico il 4 e 5 maggio. L’, che sarà presente con la formazione, è già qualificata al torneo iridato di(18-23 giugno) con leNel torneol’è inserita nelA con Francia, Germania e Nigeria, mentre nelB sono presenti Romania, Repubblica Ceca, Australia e Portorico. Le prime tre classificate a fine torneo staccheranno il pass per la rassegna iridata. Stessa formula per le: nelA presenti Estonia, Uganda, Australia e Portorico, mentre nelB inserite Brasile, Spagna, Nuova Zelanda e Mali.roberto.santangelo@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” ...

