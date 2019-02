Golf | WGC-Mexico Championship | successo per Dustin Johnson | staccato Rory McIlroy

Golf - WGC-Mexico Championship 2019 : Dustin Johnson in trionfo davanti a Rory McIlroy. Buon 17° Francesco Molinari : Finisce con il trionfo di Dustin Johnson il WGC-Mexico Championship 2019. Il trentaquattrenne nato a Columbia (South Carolina) ha letteralmente dominato la scena, concludendo i quattro giri sul par 71 del Chapultepec Golf Club di Città del Messico in -21, che tradotto in colpi significa 263 (64 67 66 66). Per Johnson si tratta del sesto trionfo in un torneo del WGC: sarebbe record, se non esistesse un signore di nome Tiger Woods che di questi ...

Golf – WGC Mexico Championship : Dustin Johnson aumenta il suo vantaggio - Molinari sempre tredicesimo : Il Golfista italiano rimane in tredicesima posizione nel primo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championship, in testa sempre Johnson Francesco Molinari è rimasto al 13° posto con 208 (71 67 70, -5) colpi nel WGC-Mexico Championship dove Dustin Johnson, numero tre mondiale, ha girato in 66 (-5) e con lo score di 197 (64 67 66, -16) ha messo una seria ipoteca sul titolo portando a quattro colpi il vantaggio su Rory McIlroy (201, ...

Golf - WGC Mexico : Molinari sempre 13° - Woods perde una posizione. I risultati del 3° giro : Dustin Johnson , in versione extraterrestre, domina la scena nel WGC Mexico di Golf e avvicina la 20vittoria in carriera sul PGA Tour. Nel primo evento 2019 del World Golf Championship, il ...

Golf - WGC Mexico Championship 2019 : l’allungo di Dustin Johnson nel terzo giro! Francesco Molinari rimane in quota : Restano soltanto 18 buche alla conclusione del WGC-Mexico Championship 2019, primo torneo della stagione per il World Golf Championship in corso di svolgimento sul par 71 del Chapultepec Golf Club di Città del Messico. Il grande protagonista di giornata è stato lo statunitense Dustin Johnson che ha firmato un eccellente giro in 66 colpi. Il n.3 del ranking mondiale ha cominciato fortissimo con un eagle alla 2 ed ha poi reagito alla grande al ...

Golf - WGC Mexico : Molinari e Woods in rimonta. I risultati del secondo giro : Il sorpasso in vetta di Dustin Johnson , le rimonte super di Tiger Woods e Francesco Molinari . E ancora: la penalizzazione di Rickie Fowler e le prodezze di Tommy Fleetwood. Show e colpi di scena nel ...

Golf – WGC Mexico Championship : ottima rimonta di Molinari - sorpasso in vetta di Johnson su McIlroy : Il Golfista azzurro risale fino al tredicesimo posto, compiendo un bel passo avanti verso la top ten. Bene anche Tiger Woods, risalito in ottava piazza Francesco Molinari ha operato una bella rimonta salendo dal 25° al 13° posto con 138 (71 67, -4) colpi nel WGC-Mexico Championship dove Dustin Johnson, numero tre mondiale, è passato a condurre con 131 (64 67, -11) sorpassando Rory McIlroy (133, -9). Nel primo dei quattro eventi stagionali ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2019 : Dustin Johnson si porta in testa nel secondo giro. Francesco Molinari ottimo 13° : Dustin Johnson balza al comando della classifica al termine del secondo giro del WGC-Mexico Championship 2019, primo appuntamento stagionale per il World Golf Championship. Sul par 71 del Chapultepec Golf Club di Città del Messico lo statunitense, n.3 del ranking mondiale, ha messo in mostra una grandissima solidità firmando un giro in 67 colpi e portandosi in testa con uno score complessivo di -11. Il 34enne originario della Carolina del Sud ...

Golf - Wgc in Messico : Molinari 25° con Woods dopo un giro - guida McIlroy : Francesco Molinari e Tiger Woods hanno terminato il primo round del Wgc di Golf, appaiati in 25esima posizione , 71, par, . A Città del Messico, nell'evento inaugurale 2019 del World Golf Championship,...

Golf - WGC Mexico : Molinari e Woods al 25° posto dopo il primo giro. I risultati : Partenza al rallentatore per Francesco Molinari e Tiger Woods , che hanno terminato il primo giro del WGC Mexico appaiati in 25posizione a 71 , par, . A Città del Messico, nell'evento inaugurale 2019 ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2019 : Rory McIlroy vola al comando dopo il primo giro. Francesco Molinari 25° : Si è concluso il primo giro del WGC-Mexico Championship al Chapultepec Golf Club di Città del Messico. Sul par 71 del percorso del primo torneo WGC della stagione, dopo il primo giro, al comando c’è Rory McIlroy: il nordirlandese comincia con un eagle alla prima buca e corona la sua giornata con un -8 che lo rende leader solitario. Al secondo posto c’è Dustin Johnson (Stati Uniti) con -7, mentre sono terzi ex-aequo altri due ...

Golf - sfida Woods-Molinari al WGC in Messico : Intanto dal mondo del Golf giunge la notizia che Steve Stricker sarà il capitano statunitense nella Ryder Cup 2020, 43esima e ultima edizione prima della sfida tra Europa e Stati Uniti che si terrà ...

Golf - WGC Mexico : Francesco Molinari torna sul green e sfida Tiger Woods : Francesco Molinari torna sul green dopo oltre un mese di assenza e lo fa nel WGC-Mexico Championship , il primo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships in programma al Club de ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2019 : Francesco Molinari sfida i migliori nel primo grande appuntamento della stagione : Prenderà il via nella notte italiana tra giovedì 21 e venerdì 22 febbraio il WGC-Mexico Championship 2019, primo dei quattro tornei del World Golf Championships che raccoglierà come di consueto il meglio del panorama Golfistico internazionale. Il montepremi particolarmente elevato e l’altissimo livello dei partecipanti hanno chiamato a raccolta le stelle dei tre principali circuiti mondiali, European, PGA e Asian Tour, presso il Club de ...

Golf - Molinari riparte dal WGC Mexico Championship : ... il mini circuito mondiale, da Città del Messico l'azzurro è pronto a riprendere la cavalcata per affermarsi tra i migliori player al mondo. Con l'influenza che lo ha costretto a saltare, la scorsa ...