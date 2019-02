Il M5s ha depositato una proposta di legge contro il revenge porn

agi

(Di domenica 24 febbraio 2019) "Reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 927 ad euro 2.000 a chiunque pubblica attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video privati aventi un esplicito contenuto sessuale senza il consenso delle persone che ivi sono ritratte". Tre semplici articoli. Tre pagine per dire basta ad episodi come quelli che hanno colpito Tiziana Cantone, la ragazza napoletana che si tolse la vita il 13 settembre 2016, dopo essersi rivolta inutilmente alla magistratura affinché rimuovesse un video hard girato dall'allora fidanzato e divenuto virale in Rete.Mai più tragedie simili. Il Movimento 5 stelle, con unadidepositata a palazzo Madama (prima firmataria la senatrice Evangelista e sottoscritta dalla maggior parte degli esponenti pentastellati) e sottoposta anche alla piattaforma Rousseau, va alla guerra del '', la pratica diffusa in ...