Superbike | Bautista non sta nella pelle dopo il successo di Phillip Island | “una

Superbike - Alvaro Bautista dopo il successo di gara-1 in Australia : “Questa vittoria mi ha trasmesso una soddisfazione incredibile” : Un esordio da urlo quello dello spagnolo Alvaro Bautista nel Mondiale 2019 di Superbike. L’iberico, proveniente dalla classe MotoGP, ha centrato il bersaglio grosso nella prima manche del primo round del campionato iridato in Australia, rendendosi protagonista di una prestazione incredibile, rifilando dei distacchi notevolissimi a tutti i concorrenti, ivi compreso il campione del mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki). L’iberico, ...

Superbike : Alvaro Bautista vince all’esordio - terzo Melandri : Superbike, inizia subito alla grande la nuova avventura di Alvaro Bautista vittorioso nella prima gara stagionale del 2019 Inizia alla grande l’avventura in Superbike di Alvaro Bautista. Lo spagnolo ha vinto la gara inaugurale del Mondiale 2019 a Phillip Island, la sua prima di sempre nel campionato delle derivate di serie. Bautista, in sella alla Ducati del team Aruba.it Racing, è stato velocissimo fin dallo spegnimento del semaforo ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Gara-1 del primo atto iridato, a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea in sella alla Kawasaki e un eccellente Marco Melandri sulla Yamaha. Più indietro l’altro alfiere di Borgo Panigale Chaz Davies (decimo). Di seguito la ...

Superbike - GP Australia 2019 : risultati e classifiche gara-1. Il trionfo di Alvaro Bautista - Rea secondo - grandioso Melandri in terza posizione : Che esordio per lo spagnolo Alvaro Bautista nel Mondiale 2019 di Superbike! Il centauro iberico, in gara-1 a Phillip Island (Australia), ha letteralmente dominato la scena sulla sua Ducati precedendo il campione del mondo sulla Kawasaki Jonathan Rea, distanziato di 14″983, e il nostro Marco Melandri (Yamaha) a 16″934, autore di una grande rimonta. In chiave italiana ottima la prova di Michael Rinaldi (nono), sulla Rossa del Barni ...

Superbike : Bautista micidiale - Rea è battuto. Capolavoro Melandri : Le avevano pensate tutte per limitare Jonathan Rea, 4 volte di fila campione del mondo. Ci avevano provato con la tecnica e con i piloti, qualche volta anche con le regole. Sembrava impossibile. Rea rimaneva imbattibile. Anche durante la superpole australiana della notte scorsa lo ...

Superbike - GP Australia 2019 : Alvaro Bautista chiude al comando la prima giornata di prove libere davanti a Rea e Haslam : Alvaro Bautista (Ducati) chiude al comando la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di Phillip Island, tappa d’esordio del Mondiale Superbike. Lo spagnolo ha fatto segnare il miglior crono nella FP2 ed è stato il più veloce della giornata con la sua Ducati Panigale V4 R. Una conferma dopo gli ottimi test dei giorni scorsi. Nella FP2 Bautista ha fatto segnare un ottimo 1’30.327 precedendo Jonathan Rea (Kawsaki di ...

Superbike - GP Australia 2019 : Alvaro Bautista lancia il guanto di sfida a Rea. Melandri a caccia di rivincite : 4.445 km, 12 curve, 7 a sinistra e 5 a destra: sono queste le caratteristiche di uno dei circuiti più affascinanti del calendario 2019 del Mondiale di Superbike. Stiamo parlando di Phillip Island (Australia), laddove tutto avrà inizio tra le derivate di serie in questo weekend e dove si vorrà porre fine ad un’egemonia duratura: il regno di Jonathan Rea. Il nord-irlandese è stato senza se e senza ma il dominatore della categoria nelle ...

Superbike - Mondiale 2019 : Jonathan Rea è l’ovvio favorito - ma occhio al nuovo arrivato Alvaro Bautista : Il Mondiale 2019 di Superbike è pronto al via. Il fine settimana di Phillip Island, con il Gran Premio di Australia, sancirà l’inizio ufficiale della nuova stagione. Tante novità, alcuni cambi di casacca, un unico grande favorito: Jonathan Rea. Inutile girarci attorno, il nord-irlandese della Kawasaki è pronto ad agguantare il quinto titolo iridato consecutivo, per entrare ancor più nella leggenda, staccando Carl Fogarty in vetta alla ...

Superbike Bautista in gran forma : primo nei test in Australia : Lo spagnolo è stato di quasi mezzo secondo più veloce del quattro volte campione del mondo Jonathan Rea, Kawasaki,, 4°, e ha svolto una prima parte di simulazione gara molto interessante prima però ...

Superbike. Ducati e Bautista imprendibili negli ultimi test prima del via della stagione : Álvaro Bautista chiude anche il day-2 dei test di Phillip Island davanti a tutti, abbassando di oltre 4 decimi il suo miglior crono di ieri, girando in 1'30.303. A questo punto lo spagnolo può essere ...

Superbike - Bautista è il migliore a Phillip Island : Lo spagnolo è stato quasi mezzo secondo più veloce del quattro volte campione del mondo Jonathan Rea , Kawasaki Racing Team WorldSBK, , quarto. SYKES SECONDO Buona la performance di Tom Sykes, del ...

Superbike - Bautista chiude in vetta a Phillip Island : Lo spagnolo è stato quasi mezzo secondo più veloce del quattro volte campione del mondo Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK,, quarto. SYKES SECONDO Buona la performance di Tom Sykes, del BMW ...

Superbike - Test Phillip Island 2019 : Alvaro Bautista domina anche il Day-2 - cresce la BMW - Rea è vicino : Se la giornata di ieri poteva sembrare un caso, oggi è arrivata la conferma: Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) ha fatto segnare il miglior tempo anche nella seconda, ed ultima, giornata dei Test pre-stagionali di Phillip Island, dove nel weekend si disputerà il Gran Premio di Australia, che darà il via al Mondiale Superbike 2019. Lo spagnolo ha confermato di avere già costruito un ottimo feeling con la sua Ducati, migliorando di 4 ...