Se il sesso è un dono di Dio allora i preti Vittorio Feltri a Bergoglio

NBA – Cadono le accuse di possesso e distribuzione di sostanze stupefacenti : Glen Davis evita il carcere : Cadono le accuse di possesso e distribuzione di stostanze stupefacenti nei confronti di Glen Davis: l’ex Celtics evita il carcere e se la caverà con una multa Glen ‘Big Baby’ Davis è riuscito ad evitare il carcere. L’ex cestista di Celtics e Clippers, era stato arrestato diversi mesi fa nel Maryland, trovato in possesso di 126 grammi di marijuana e 92.000 dollari in contanti. In seguito al suo arresto, Davis era ...

Identità di genere - sempre più adolescenti chiedono di cambiare sesso : Un corpo che non si riesce a riconoscere, un’Identità assegnata che non si riesce ad accettare. Cresce il numero degli adolescenti che chiedono di poter cambiare sesso. In un anno, a Torino, le richieste sono raddoppiate: se nel 2017, in 13 minorenni si sono rivolti al CiDiGem (Centro Interdipartimentale disforia di genere -Molinette), per iniziare l’iter di transizione, l’anno successivo il numero è salito a 25. Il numero di adolescenti gender ...

Papa Francesco : 'Il sesso è un dono di Dio per amare : nelle scuole serve un'educazione in tal senso' : 'nelle scuole bisogna dare un'educazione sessuale, il sesso è un dono di Dio, non è un mostro, è un dono di Dio per amare. Che poi alcuni lo usino per guadagnare soldi o sfruttare è un altro problema. ...

Assessore leghista posta filastrocca sui migranti - i social gli 'rispondono' in rima : Dopo le reazioni scatenate dal vicesindaco di Trieste, che ha buttato ''con soddisfazione'' le coperte di un senzatetto nell'immondizia, è il turno di un altro esponente leghista friulano: l'Assessore Massimo Asquini, operante nel comune di Monfalcone. Asquini ha approfittato del periodo dell'Epifania per postare una filastrocca che sta facendo molto discutere, dal momento che il testo originale è stato modificato e sostituito con parole ...