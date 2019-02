Italia | il ct Sacchetti rinnova fino al 2021 | ' Tanti obiettivi davanti a noi'

Basket – Nazionale Italiana : Sacchetti ct azzurro fino al 2021 - il commento del presidente Petrucci : Nazionale A di pallacanestro: Meo Sacchetti sarà CT azzurro fino al 2021 Meo Sacchetti sarà il Commissario Tecnico della Nazionale di Basket fino al 2021. Il presidente Fip Giovanni Petrucci ha prolungato il contratto del CT, in scadenza quest’anno, ancora per due stagioni. Meo sarà dunque in panchina non solo al Mondiale, conquistato proprio ieri sera a Varese, ma anche nel successivo percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo ...

Basket - Pagelle Italia-Ungheria - Qualificazioni Mondiali 2019 : Della Valle e Aradori protagonisti - Sacchetti esalta la forza del gruppo : L’Italia supera senza alcuna difficoltà una Ungheria decisamente modesta e conquista la meritata qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket, che si terranno in Cina ad inizio settembre. Esito dell’incontro mai in discussione, con la Nazionale azzurra sempre padrona del campo fino all’eloquente punteggio finale di 75-41. Ottima prestazione di squadra degli uomini di Meo Sacchetti che riportano l’Italia nella rassegna ...

Basket - l'Italia torna ai Mondiali sopo 13 anni : l'impresa di Meo Sacchetti : l'Italia batte l'Ungheria e vola ai Mondiali di Basket dopo 13 anni di assenza. A Varese gli azzurri, guidati dal coach Meo Sacchetti, vincono il match delle qualificazioni con il punteggio di 75-41 e staccano con un turno di anticipo il pass per la rassegna iridata in programma a settembre in Cina.

Sacchetti sceglie i 12 per Italia-Ungheria - : Al termine dell'allenamento pomeridiano di giovedì, il CT Meo Sacchetti ha scelto i dodici giocatori che venerdì 22 febbraio alle ore 20.15 affronteranno l'Ungheria per la penultima gara di FIBA World ...

Basket - Qualificazioni Coppa del Mondo – Tutto pronto per Italia-Ungheria - coach Sacchetti : “ragazzi carichi nonostante la pressione” : Presentata Italia-Ungheria, penultima gara di FIBA World Cup 2019 Qualifiers. Sacchetti: “la pressione fa parte dello sport, i ragazzi sono carichi”. PalaOldrini sold out per il ritorno degli Azzurri a Varese. Uliveto nuovo partner dell’ItalBasket “È giusto giocare questa gara sentendo la pressione. Fa parte dello sport. I miei ragazzi sono carichi”. Queste le parole di Meo Sacchetti nella Conferenza di presentazione di Italia – Ungheria, ...

A Varese presentata Italia-Ungheria. Sacchetti : : Petrucci, insieme al direttore generale Master Group Sport Antonio Santa Maria, ha poi presentato la nuova partnership fra la Federazione Italiana Pallacanestro e Uliveto: "Sono molto contento che ...

Basket : trionfo Cremona - la Coppa Italia è sua. E Sacchetti firma il tris : Doveva essere una finale equilibrata, tra due squadre che in campionato sono appaiate al terzo posto. Invece ha vinto Cremona, 83-74,, dominando per quasi tutto l'arco dei 40' una Brindisi mai doma, ...

Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Ungheria - i convocati di coach Meo Sacchetti : ... ore 20.15, diretta Sky Sport HD, e del 25 febbraio a Klaipeda contro la Lituania , ore 19.30, diretta Sky Sport HD, : con un successo , gli Azzurri voleranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre ...

Qualificazioni Mondiali Basket – Coach Sacchetti ha sciolto gli ultimi dubbi : ecco i convocati dell’Italia per Ungheria e Lituania : Coach Meo Sacchetti ha scelto i 16 convocati per la doppia sfida contro Ungheria e Lituania, utile per le Qualificazioni ai Mondiali di Basket E’ il momento dei verdetti. Gli Azzurri del CT Meo Sacchetti sono a una vittoria dalla qualificazione matematica al Mondiale che si disputerà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. A Varese il 22 febbraio contro l’Ungheria (ore 20.15, diretta Sky Sport HD) il primo dei due match ball per ...