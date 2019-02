Caos Venezuela | arrivano gli aiuti umanitari ma i camion vengono incendiati

Venezuela - Caos al confine con la Colombia | Primi aiuti sui camion - ma vengono incendiati E l'esercito lancia lacrimogeni agli attivisti : Il governo aveva ordinato la chiusura parziale del confine con la Colombia per fermare i convogli inviati dalla comunità internazionale. Si contano le prime diserzioni: alcuni militari della Guardia nazionale si sono uniti agli oppositori.

Caos sul ponte tra Colombia e Venezuela : 19.40 Scontri e feriti sul ponte Simon Bolivar tra il Venezuela e la Colombia. La polizia di Caracas ha risposto con cariche e lanci di lacrimogeni a un tentativo di forzare il confine da parte di centinaia di persone con aiuti umanitari provenienti dal lato Colombiano. I dimostranti hanno catturato due agenti e avrebbero minacciato di linciarli. Ne è seguita una sassaiola. Dopo Urena, gli scontri si sono estesi a S. Antonio di Tachira. Anche ...

Venezuela Caos : militari schierati - gente alla fame : Il mondo sta guardando", afferma ancora la Casa Bianca. BRACCIO DI FERRO - A un mese esatto dalla sua assunzione dei poteri dell'Esecutivo , il presidente del Parlamento Venezuelano Juan Guaidò ...

Caos VENEZUELA/ Il confine sempre più sottile tra guerra e diplomazia : Siamo arrivati a una data cruciale per il VENEZUELA. Il Paese può affrontare la guerra civile o invece trovare una via d'uscita diplomatica

Caos VENEZUELA/ Narcos - lo stato nello Stato che può far scoppiare una guerra : Mentre il Paese attende gli aiuti internazionali, non bisogna sottovalutare il peso che i Narcos, alleati del potere, hanno in VENEZUELA

Caos VENEZUELA/ La figuraccia evitata dall'Italia dopo la mossa Spadolini dell'82 : dopo le parole del ministro Moavero e il voto della Camera, l'Italia si allinea alla posizione dell'Ue sul VENEZUELA contro Maduro

Venezuela nel Caos : origine della crisi nel podcast di Focus Storia : L'economia, considerata fino agli anni Settanta tra le più ricche al mondo, è collassata e si vive una tragica crisi umanitaria. Focus Storia ne ha parlato con Marinellys Tremamunno, Giornalista e ...

Caos VENEZUELA/ Le toppate di Maduro e dei supporter della falsa "revolución" : In VENEZUELA Guaidó si sta muovendo con un certa cautela, ponderando tutte le mosse, mentre Maduro sembra pronto a giocarsi il tutto per tutto

Venezuela nel Caos - sostenitori Guaidó e Maduro in piazza : "L'economia è la priorità nell'agenda. Il secondo punto è la pace, la giustizia in Venezuela", ha concluso. IL GENERALE - "Sono il generale Francisco Esteban Yanez Rodriguez e riconosco il presidente ...

Caos Venezuela - Trump ammette "Sul tavolo c'è l'opzione militare" : C'è anche l'opzione dell'impegno militare degli Usa in Venezuela "in caso di necessità". Ad ammetterlo è il presidente americano Donald Trump parlando alla Casa Bianca con i cronisti, che gli chiedevano se intendesse mettere in campo anche questa opzione nella crisi del Paese sudamericano. "Non voglio dirlo, ma è sempre un'opzione - ha dichiarato -. Tutto è ...

Venezuela - 150mila italiani nel Caos : molti in fuga verso l'Europa : Il ministero degli Esteri sta rafforzando i presidi di alcuni consolati italiani in Europa. Il sottosegretario Merlo: "La...