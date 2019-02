Pensioni | il governo convoca i sindacati il 25 febbraio

Pensioni : prossimo obiettivo del governo sarebbe Quota 41 senza paletti : Oltre 55 mila richieste presentate per accaparrarsi il pensionamento anticipato con il meccanismo della Quota 100 ideato dalla Lega lasciano presagire ad un notevole successo ottenuto dal governo giallo-verde. Nonostante alcune critiche giungano dalla Commissione Europea, la quale avrebbe bocciato la misura previdenziale spiegando che non vi sono aspettative di crescita per l'Italia. Intanto, l'esecutivo pensa al prossimo obiettivo riguardante ...

Pensioni : su Quota 100 nessun rischio ritardi - governo rassicura : Si è scatenato un vero pandemonio dopo che il governo ha tardato a decidere chi fosse il sostituto di Tito Boeri alla guida dell'INPS. Circolava voce che fossero a rischio Quota 100 e il reddito di cittadinanza. Questo perché anche negli scorsi giorni era circolata una diceria insistente che aveva già dato per certo la nomina come capo dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale, Mauro Nori, ma improvvisamente il governo ha deciso di ...

Pensioni : decretone - Governo mira all'allungamento della pace contributiva : Continua ancora la discussione in Commissione Lavoro al Senato sulle modifiche da apportare al cosiddetto decretone unico prima della conversione in legge definitiva. Il testo, infatti, è già stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e si trova ormai da alcune settimane in Aula al Senato dove sono stati presentati più di cinquecento emendamenti contenenti le proposte di modifica. Il Governo propone la pace contributiva fino a 10 anni Stando a ...

Di Maio “salva” Pensioni sindacalisti - niente tagli. FdI : “Ha ceduto a pressioni lobby interne al governo” : Salta la scure sulle pensioni dei sindacalisti. Il M5S ha ritirato il proprio emendamento al 'decretone' che introduceva l`annunciato taglio dei privilegi pensionistici dei sindacalisti, da tempo nel mirino del vicepremier Luigi Di Maio. Secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, non è escluso che il governo ripresenti la proposta di modifica durante l'iter parlamentare del decreto. L`emendamento presentato in commissione Lavoro al ...

Pensioni quota 100 - il Governo prova ad accelerare le assunzioni nei Comuni : ...dopo passo come fare la domanda Per capire se l'obiettivo della Funzione pubblica arriverà in porto bisognerà però attendere i risultati del confronto fra Palazzo Vidoni e il ministero dell'Economia. ...

Pensioni quota 100 - il Governo prova ad accelerare le assunzioni nei Comuni : Il Governo studia un meccanismo per permettere ai sindaci di anticipare a quest’anno almeno una parte delle assunzioni che si attiverebbero con il turn over 2020. Il problema da risolvere è che quota 100 rischia di svuotare in anticipo gli uffici di molte amministrazioni locali. Secondo i calcoli dell’Anci, l’uscita anticipata potrebbe riguardare fino a 50mila persone, cioè più di un dipendente comunale su dieci... ...

Pensioni - ecco perché le manovrine del governo mi fanno imbestialire. L'analisi di Cazzola : ... , mentre quella che da secoli viene definita "realtà" è soltanto l'espressione di una congiura sovranazionale dei poteri forti che, attraverso la scienza e le competenze, pretendono di soggiogare i ...

Pensioni - lavoro e investimenti pubblici : sindacati (uniti) in piazza contro il Governo : Cgil, Cisl e Uil tornano in piazza insieme dopo 6 anni di fratture e incomprensioni. Ospite inatteso anche ospite inatteso...

Riforma Pensioni : Q100 - TFR e misure pro esodati : Governo a lavoro su ulteriori correttivi : Liquidazione del Trattamento di Fine Servizio per gli statali, stop delle pensioni ai latitanti e misura salva-esodati; sono questi gli interventi sui quali sta lavorando tuttora l'esecutivo giallo-verde al fine di apportare le opportune modifiche al decretone che sta seguendo l'iter parlamentare al Senato prima della conversione in legge definitiva. Durigon a lavoro sui correttivi Come riporta il quotidiano "Il Sole 24 Ore", infatti, il ...

Pensioni ultime notizie : domanda Quota 100 - cosa fare se cade il governo : Pensioni ultime notizie: domanda Quota 100, cosa fare se cade il governo Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano i dubbi di tutte quelle persone che stanno pensando di uscire con Quota 100. La domanda più frequente negli ultimi giorni è la seguente: cosa succede se dovesse cadere il governo? Non si tratta semplicemente di essere menagrami, ma si sa che nel nostro Paese i governi, anche quelli dove le parti sembrano ben salde, non durano ...

Pensioni - sindacati contro il governo : quota 100 penalizza i lavoratori del Sud e le donne : La norma sull'accesso alla pensione anticipata con quota 100 penalizza i lavoratori del Sud e le donne perch difficilmente riescono a totalizzare almeno 38 anni di contributi. I sindacati hanno ...

Pensioni - Salvini : intervento con governo compatto e determinato : Roma, 29 gen., askanews, - 'Ringrazio il presidente del Consiglio e l'amico Luigi Di Maio perchè tutto questo non sarebbe stato possibile senza un governo compatto e determinato che mette il lavoro al ...

Pensioni Quota 100 e Rdc : nodo TFR per dipendenti PA - si cerca un'intesa di governo : Resta ancora una parentesi aperta quella sul maxi decreto unico contenente le misure in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, il cosiddetto decretone è al vaglio dei tecnici della Ragioneria generale dello Stato. Solo dopo, infatti, il testo potrà passare al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica. Possibilità di uscita a 59 anni Secondo quanto ...