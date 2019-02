Ha vegliato la mamma morta per un giorno | ecco cosa succede ora al bimbo

caffeinamagazine

(Di giovedì 21 febbraio 2019) “Le parlavo. Pensavo stesse dormendo. Speravo si muovesse”. Sono le parole delche ieri ha commosso il paese, rimasto per unaccanto al cadavere della madre. Quando si è rivolto ai vicini dicendo: “Laha la faccia nera”, la paura ha lasciato subito spazio alla disperazione. Quando sono entrati, la donna era riversa sul divano.La ricostruzione delle forze dell’ordine racconta di come il bambino non fosse andato a scuola perché malato poi svegliandosi per la fame aveva raggiunto il sogdove la madre era ormaiper cause naturali. La suaera depressa ormai da tempo, solo due anni fa scriveva su Facebook: “Sei solo una madre? Sì sono una Madre! E questo fa di me una sveglia mattutina, una cuoca, una donna delle pulizie, una cameriera, un’insegnante, un’infermiera, una fotografa, un’assistente personale, una psicologa e una cacciatrice di mostri sotto ...