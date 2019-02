Giornata Internazionale della Giustizia Sociale | tutela della persona

Domani è la Giornata Internazionale del gatto : l’amico di famiglia : Grigi, tigrati, coccolosi, riservati, con pedigree o senza blasone, i gatti sono grandi compagni degli esseri umani praticamente quanto e più dei cani. E Domani 17 febbraio è la Giornata internazionale dedicata a tutti loro e ai circa 8 milioni di mici che vivono con le famiglie italiane. Indetta nel 2002 dall’International Fund for Animal Welfare (Ifaw), la Giornata per molti Paesi cade l’8 agosto, ma la scelta del 17 febbraio per ...

Giornata Internazionale contro il Cancro Infantile : “I piccoli pazienti oncologici chiedono cure personalizzate” : Negli anni Settanta soltanto 3 bambini su 10 sopravvivevano a una diagnosi di Cancro, oggi invece 3 piccoli su 4 guariscono completamente, grazie agli straordinari progressi raggiunti da medici e ricercatori nella comprensione dei meccanismi molecolari di base e nello studio di nuovi trattamenti. In occasione della Giornata Internazionale contro il Cancro Infantile, il 15 febbraio, AIRC non può non ricordare che per molti tumori pediatrici, ...

Le donne dell’INGV per la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza : L’11 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza, nata nel 2015 sotto l’egida delle Nazioni Unite per riconoscere l’importante ruolo delle donne nella Scienza come agenti del cambiamento e dell’innovazione nonostante siano ancora non equamente rappresentate (https://womeninscienceday.org). L’INGV ha voluto testimoniare la sua presenza e la sua partecipazione con le immagini che ...

Giornata Internazionale dell’Epilessia : a Reggio Calabria visite gratuite e una Tavola Rotonda per sensibilizzare i cittadini : È in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia (11 febbraio) che la Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) organizza a Reggio Calabria importanti iniziative di informazione e sensibilizzazione su una delle patologie neurologiche più diffuse: oltre 500.000, infatti, le persone colpite in Italia e oltre 10.000 i casi nella sola Regione Calabria. Lunedì 11 febbraio Open Day presso il Centro Regionale Epilessie diretto dal Prof. ...

Le Meraviglie della Campania Felix : visita guidata gratuita al Museo Campano di Capua domenica 24 per la Giornata Internazionale della Guida ... : Ci sarà anche il Museo Provinciale Campano di Capua tra i protagonisti delle visite organizzate ogni anno per la Giornata Internazionale della Guida Turistica, celebrata in tutto il mondo il 21 febbraio coinvolgendo i professionisti regolarmente abilitati all'attività di Guida Turistica che, in occasione di questa ricorrenza, si offrono di accompagnare gratuitamente visitatori e ...

Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza : l’INFN partecipa con numerose iniziative : Anche quest’anno l’INFN partecipa all’International Day of Women and Girls in Science con numerose iniziative. Si celebra l’11 febbraio la Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza, istituita nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Uniti per promuovere la piena ed equa partecipazione di Donne e ragazze nelle scienze, in materia di istruzione, formazione, occupazione e processi decisionali. I Laboratori Nazionali di ...

La dolce festa della Nutella : il mondo nel vasetto di vetro. Oggi la Giornata internazionale : Stili di vita Mito italiano da più di 50 anni, citata in film e canzoni: ogni anno i fan di tutto il pianeta la celebrano il 5 febbraio. I designer della Ferrero hanno giocato sui valori emozionali del prodotto in modo intuitivo, facendo leva sull'identificazione

La dolce festa della Nutella : il mondo nel vasetto di vetro. Oggi la Giornata internazionale : In un mondo dove tutto è solido, oppure liquido, l'invenzione del cibo semiliquido, o semisolido, ha un valore alternativo. Il vasetto e il bicchiere diventano perciò il complemento più ovvio, ma non ...

Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza - spettacolo al Morlacchi con Gabriella Greison - Lunedì 11 febbraio 2019 - ore 21 : In tale occasione avverrà la premiazione del concorso scolastico 'Una scienziata da scoprire a raccontare' e 'Il tuo logo per Donne in Scienza', a cui hanno partecipato le Ragazze e i ragazzi delle ...