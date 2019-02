Serie C | Rimini Ternana 1-1 | il risultato del recupero della 20giornata

Serie C Rimini-Ternana 1-1. Diakite replica a Candido : RIMINI - Si chiude in parità la gara di recupero tra Rimini e Ternana , con il punteggio di 1-1. La gara era stata sospesa per nebbia lo scorso 30 dicembre , valevole per la prima giornata di ritorno, ...

Video/ Rimini-Imolese - 2-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - 27giornata - : Video Rimini-Imolese , risultato finale 2-0, : highlights e gol della partita valevole per la 27giornata di Serie C girone B.

Diretta Pordenone Rimini / Risultato live 0-0 - streaming video e tv : in campo - comincia la partita! - Serie C - : Diretta Pordenone Rimini streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e Risultato live della partita di Serie C, 23giornata del girone B.

DIRETTA RIMINI VICENZA / Streaming video e tv : spicca un pokerissimo romagnolo oltre 10 anni fa - Serie C - : DIRETTA RIMINI VICENZA, Streaming video e tv: bella partita al Romeo Neri, il LaneRossi vuole confermare la sua posizione nella zona playoff.

Diretta Sambenedettese Rimini / Risultato finale 1-0 - streaming video tv : la decide Calderini! - Serie C - : Diretta Sambenedettese Rimini, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciassettesima giornata del girone B di Serie C

DIRETTA SAMBENEDETTESE RIMINI / Risultato live 0-0 - streaming video tv : la partita comincia - via! - Serie C - : DIRETTA SAMBENEDETTESE RIMINI, info DIRETTA streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciassettesima giornata del girone B di Serie C

Risultati Serie C / Classifica aggiornata : Rimini e Imolese in forma - diretta gol live score - girone B - : Risultati Serie C: la Classifica aggiornata, la diretta gol live score delle partite. Impegnato il girone B, turno complicato dopo l'infrasettimanale.

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata : Rimini all'ultimo respiro - Monza ko! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite che si giocano oggi, martedì 11 dicembre, nel girone B per la 16giornata.

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score girone B : Rimini e Monza in campo al Neri! : Risultati Serie C: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite che si giocano oggi, martedì 11 dicembre, nel girone B per la 16giornata.