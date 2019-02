Serie A Cagliari | Cacciatore parzialmente in gruppo

Serie A - Cagliari-Parma 2-1 : Pavoletti - doppietta da tre punti : CAGLIARI - Due golda tre punti. Con una doppietta di Leonardo Pavoletti, il Cagliari batte in rimonta il Parma dopo l'iniziale vantaggio di Kucka e sale a 24 punti in 24 giornate. Nel primo tempo si ...

Anticipo Serie A - Cagliari-Parma 2-1 : 19.54 Preziosa vittoria per 2-1 del Cagliari sul Parma. Padroni di casa battaglieri:al 13'Sepe salva su Deiola.In precedenza Pavoletti aveva svirgolato da buona posizione.Al 32' si infortuna Pellegrini e subentra Lykogiannis.Al 40' è il Parma ad andare in vantaggio con Kucka. Il Cagliari non vuole arrendersi e al 65' pareggia con una pregevole scivolata di Pavoletti.I ducali provano a reagire, ma sempre Pavoletti raddoppia di testa all'85'. Al ...

DIRETTA Cagliari-Parma - Serie A : alle ore 18 fischio d'inizio : Cagliari-Parma nasconde una doppia importanza: da una parte c'è il Cagliari in grossissima crisi di risultati ed identità, con un attacco abulico e molteplici infortuni, dall'altro c'è il Parma, 12 esimo in classifica e desideroso di vincere per avvicinarsi alle zone più nobili della classifica. Una partita da non sbagliare soprattutto per la compagine isolana che si trova in quindicesima posizione a soli 3 punti dalla zona calda che porta ...

Serie A - dove vedere Cagliari-Parma TV streaming : La gara viene trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A , canale 202, e Sky Sport 251 . È possibile seguire Cagliari-Parma in streaming attraverso Sky Go . L'app di Sky Go è ...

Probabili Formazioni Cagliari – Parma - Serie A 16/02/2019 : Probabili Formazioni Cagliari – Parma, Serie A 16/02/2019Primo anticipo del sabato che vedrà contro Cagliari e Parma: per i sardi, c’è la necessita di ritrovare la vittoria per non scivolare giù. Ducali in un periodo di forma buono, nonostante la sconfitta di misura contro l’Inter.Cagliari – Maran deve reggere l’urto di una flessione che ha rimesso in discussione il Cagliari: per questo, si affiderà a Pavoletti e ...

Serie A - pronostici Cagliari-Parma e Atalanta-Milan : favorito chi gioca in casa : La Serie A disputa in questo weekend la sua ventiquattresima giornata e sabato 16 febbraio sono in programma due anticipi, vale a dire Cagliari-Parma e Atalanta-Milan. Due partite dai pronostici assolutamente non semplici, che mettono in palio dei punti importanti per la classifica, seppur per diversi motivi. In Cagliari-Parma le due squadre proveranno a muovere la graduatoria per avvicinarsi alla salvezza, mentre Atalanta-Milan è una sorta di ...

Serie A Cagliari - infiammazione al tendine rotuleo per Romagna : Cagliari - Cagliari in campo oggi per proseguire la preparazione in vista della gara di sabato sera, contro il Parma . Dopo l'attivazione tecnica, la squadra è stata impegnata in esercitazioni sulla ...

Serie A Cagliari - Faragò : affaticamento muscolare - lavoro in piscina : Cagliari - Seduta mattutina di allenamento per il Cagliari , in vista dell'impegno contro il Parma , in programma sabato. Ad Asseminello la squadra si è inizialmente sottoposta a lavori di forza ...

Serie A - Cagliari-Inter e Atalanta-Fiorentina : cambiano date e orari : Nel ricordo di Davide Astori A confermare la richiesta alla Lega da parte della Fiorentina sono le parole rilasciate dall'allenatore viola Stefano Pioli a Radio Anch'io Sport: " Abbiamo chiesto di ...

Serie A - variazione delle partite Cagliari-Inter e Atalanta-Fiorentina : Si è appena conclusa la 23^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha portato importanti indicazioni, in particolar modo è tornata al successo la Juventus che ha allungato nuovamente sul Napoli dopo il pareggio nella gara contro la Fiorentina, per il resto è grande bagarre per gli obiettivi di Champions League, Europa League e salvezza. Nel frattempo la Lega Serie A ha comunicato la variazione di due partite, in particolar modo ...

Serie A Cagliari - differenziato per Cacciatore. Terapie per Thereau : Cagliari - Il Cagliari torna a lavorare: nella mattinata i rossoblù, rientrati dalla trasferta di Milano, hanno inaugurato la settimana in vista della gara di sabato prossimo contro il Parma . Al ...

Video/ Milan Cagliari - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie A - 23giornata - : Video Milan Cagliari , 3-0, : highlights e gol della partita di Serie A, posticipo della 23giornata caratterizzato dai gol di Paquetà e Piatek.

Serie A - Milan-Cagliari 3-0 : gol e highlights : Serie A, Milan-Cagliari 3-0: gol e highlights I rossoneri sbloccano la gara grazie a un autogol di Ceppitelli. Poi arrivano la prima rete in A di Paquetá e il tris firmato Piatek. La squadra di Gattuso effettua il controsorpasso su Roma, Lazio e Atalanta e torna al quarto posto Parole chiave: ...

Calcio - Serie A 2019 : Milan-Cagliari 3-0 - tris rossonero a San Siro e la prima di Paquetà : Termina con un rotondo successo per 3-0 l’incontro di San Siro tra Milan e Cagliari, valido per il 23° turno del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. I rossoneri di Rino Gattuso si sono imposti nettamente nei confronti dei sardi grazie all’autorete sfortunata di Luca Ceppitelli al 13′ e alle realizzazioni del brasiliano Lucas Paquetà, al primo gol con la maglia milanista, e del solito Krzysztof Piatek. Una vittoria che ...