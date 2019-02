Venezuela | il leader dell' opposizione a Maduro scrive a Mara Carfagna | ' Grazie per il

Juan Guaidó - leader dell’opposizione Venezuelana - ha detto di provare «profondo sconcerto» per la decisione del governo italiano di non schierarsi nella crisi del Venezuela : Juan Guaidó, capo dell’opposizione Venezuelana che si è autoproclamato presidente del Venezuela, ha criticato il governo italiano sulla crisi Venezuelana, accusandolo di non prendere una posizione netta contro il presidente Nicolás Maduro e di non chiedere «con forza, libere elezioni,

Venezuela - Guaidò 'Di Battista ignorante'/ Leader non riconosciuto dall'Italia : tensioni nel governo : Il presidente del Venezuela, Guaidò, ha parlato stamane dell'Italia, esternando le proprie incertezze in merito alla mancata presa di posizione

Venezuela - leader italiano opposizione : "E' genocidio" : Il leader italiano dell'opposizione riferisce poi che in questi giorni "non c'è stato alcun contatto con rappresentanti del governo, non c'è alcun canale di dialogo con Roma", la politica estera ...

Londra non esclude sanzioni UE contro leadership Venezuelana - : Jeremy Hunt ha sottolineato che "sanzioni mirate contro funzionari cleptocratici" possono essere efficaci. "Una delle cose che l'Unione Europea fa spesso fa in queste circostanze è imporre sanzioni ...

Venezuela - Parlamento Ue : oggi riconosce Guaidó presidente/ Leader anti Maduro : "ho incontrato i militari" : Caos in Venezuela, oggi il Parlamento Ue riconosce Guaidó presidente ufficiale: sgarbo a Maduro, il Leader dell'opposizione ha incontrato i vertici militari

Leader opposizione Venezuelana continua a trattare con i militari - : Il presidente del Parlamento venezuelano e Leader dell'opposizione anti-Maduro Juan Guaidò, autoproclamatosi capo di Stato, ha affermato che i suoi rappresentanti conducono incontri segreti con ...

Venezuela - ultimatum dei leader europei a Maduro : Il presidente francese Emmanuel Macron, quello spagnolo Pedro Sanchez e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno dato il loro ultimatum al presidente del Venezuela, Nicolas Maduro: elezioni "eque, libere, trasparenti e democratiche" entro otto giorni, oppure Francia, Spagna e Germania riconosceranno Juan Guaidò quale nuovo presidente. Il leader dell’opposizione si è auto dichiarato tale nei giorni scorsi, ottenendo subito il riconoscimento ...

Venezuela - ultimatum a Maduro dai leader Ue : «Voto tra otto giorni» Scontro Usa-Russia all’Onu : Parigi, Berlino e Madrid trovano una linea comune sulla crisi Venezuelana. Atteso il consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Probabile il veto di Cina e Russia. . Pompeo: «Maduro via subito». Mosca: «E’ golpe»

Venezuela - leader europei con Guaidò : 15.03 Spagna, Francia e Germania chiedono di indire elezioni entro 8 giorni altrimenti riconosceranno Guaidò come il presidente del Parlamento. Oggi si riunirà il Consiglio di Sicurezza Onu. "Se non saranno annunciate elezioni entro 8 giorni,saremo pronti a riconoscere Guaidò come 'presidente in carica' del Venezuela per avviare un processo politico",il presidente francese Macron era stato il primo stamane ad esprimersi su Twitter. La ...

Venezuela - Spagna : «Elezioni subito o riconosciamo Guaidó». E Berlino : «Maduro non è leader legittimo» : Madrid chiede di convocare nei tempi più brevi elezioni che rispettino gli standard democratici. Il portavoce di Merkel: «Auspicio che l'Europa parli a una sola voce»

Venezuela in piazza contro Maduro - il leader dell'opposizione Guaìdo si proclama presidente : Il leader dell'opposizione e presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaìdo, si autoproclama presidente detronizzando Maduro nel giorno che ricorda la fine della dittatura di Perez Jimenez nel 1985. ...

Venezuela - il leader dell'opposizione si autoproclama presidente - Trump lo riconosce - Maduro denuncia il golpe : Trump , @realDonaldTrump, 23 gennaio 2019 Il resto del mondo Trump ha rivolto un invito anche alle altre Capitali occidentali: "Incoraggiamo altri governi dell'emisfero occidentale a riconoscere il ...